Reply et AWS annoncent une collaboration stratégique pluriannuelle pour faire progresser les innovations en matière d’IA générative, en aidant les clients à concevoir, développer et déployer des applications d’IA évolutives et sécurisées

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply, leader mondial de l’intégration de systèmes et du conseil, a annoncé aujourd’hui un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS) visant à accélérer l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle générative (GenAI). Cette collaboration permettra aux entreprises du monde entier d’exploiter la puissance de l’IA en tirant parti d’une infrastructure cloud avancée et de capacités basées sur l’IA. Ensemble, Reply, avec ses sociétés Data Reply et Storm Reply, et AWS visent à créer des solutions verticales qui augmentent l’efficacité des processus et stimulent la productivité, et à construire des offres de GenAI spécialisées couvrant divers secteurs et cas d’utilisation.

Cette collaboration s’appuie sur une relation de longue date entre Reply et AWS. Au fil des ans, Reply a été à la pointe de l’innovation en matière d’IA avec AWS, après avoir obtenu l’AWS Machine Learning Competency en 2020, reçu un accès en avant-première à Amazon Bedrock en 2023 et être devenue l’une des premières entreprises au monde à obtenir l’AWS Generative AI Competency en 2024.

« Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec AWS pour explorer tout le potentiel de l’IA générative », déclare Filippo Rizzante, directeur technique chez Reply. « Nos efforts combinés fusionneront la technologie avancée d’AWS avec l’expertise de Reply en matière d’IA afin de fournir des solutions transformatrices à nos clients. Cette collaboration reflète non seulement notre dévouement à l’innovation, mais aussi notre engagement à aider les organisations à rester en tête dans un paysage numérique en évolution rapide. »

Grâce à cette collaboration, Reply permettra à ses clients d’adopter efficacement AWS, en adoptant l’IA à l’échelle avec une approche sécurisée et harmonisée. Les sociétés de Reply, Data Reply et Storm Reply, déploieront les services avancés d’IA et d’apprentissage automatique d’AWS, notamment Amazon SageMaker, Amazon Bedrock et Amazon Q, visant à concevoir, développer et déployer des applications d’IA générative évolutives et sécurisées pour divers cas d’utilisation, notamment l’optimisation de l’ingénierie logicielle, les expériences client hyperpersonnalisées, l’efficacité opérationnelle, l’optimisation intelligente des coûts, les opérations basées sur l’IA et l’automatisation des ventes et du marketing.

Dans le cadre de cet accord, Data Reply et Storm Reply auront accès à une formation et à des ressources spécialisées. Cette initiative leur permettra d’offrir des solutions d’IA sur mesure à leurs clients sur l’ensemble des marchés, avec un accent particulier sur l’automobile, le FSI et l’énergie.

L’expertise de Reply en matière d’IA est illustrée par plusieurs solutions qui répondent à des défis commerciaux concrets dans divers domaines, notamment la gestion des connaissances, le développement de logiciels, l’engagement des clients, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la sécurité et la gestion des réseaux sociaux. Ces solutions s’appuient sur les capacités avancées de GenAI Agentic pour produire des résultats à valeur ajoutée, tels que :

l’amélioration des processus de prise de décision en permettant aux systèmes d’IA d’intégrer et d’analyser intelligemment des données provenant de sources de connaissances multiples pour obtenir des informations plus approfondies ;

l’optimisation des opérations des entreprises en intégrant de manière transparente l’IA aux principaux systèmes internes, en permettant le traitement automatisé des données dans des domaines tels que les ressources humaines, la finance, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le service à la clientèle, afin d’améliorer l’efficacité et d’harmoniser les flux de travail ;

le développement de l’intelligence économique grâce à des solutions basées sur l’IA qui recueillent, analysent et synthétisent de manière autonome les données de marché en temps réel pour en tirer des informations exploitables, ce qui permet aux entreprises de garder une longueur d’avance sur les marchés dynamiques.

L’expertise de Reply se traduit par des cas d’utilisation pratiques pour des clients du monde entier. Par exemple, Storm Reply s’est associé à Audi pour améliorer les processus de documentation internes à l’aide d’un chatbot d’IA basé sur la RAG, harmonisant ainsi la gestion et la récupération des documents tout en améliorant l’efficacité opérationnelle. En outre, Il Sole 24 Ore, l’un des principaux groupes d’édition italiens, a collaboré avec Storm Reply et AWS pour transformer son célèbre service « L’Esperto Risponde » à l’aide de l’IA générative. Cette solution, fonctionnant avec Amazon Bedrock, permet aux experts d’interagir de manière transparente avec une base de connaissances de plus de 130 000 documents, en automatisant les projets de réponse tout en maintenant une grande précision et en réduisant considérablement les temps de réponse.

Dans le cadre de ses efforts continus pour repousser les limites de l’IA, Reply développe également des solutions de GenAI en s’appuyant sur les modèles Claude d’Anthropic sur AWS. Les modèles Claude d’Anthropic fournissent des résultats sûrs et fiables, alignés sur les invites de l’utilisateur, en évitant les activités nuisibles. Ces modèles sont intégrés dans Amazon Bedrock pour un accès sécurisé aux données. En combinant les puissants modèles Claude d’Anthropic, l’infrastructure sécurisée d’AWS et l’expertise de Reply en matière d’IA, les clients peuvent bénéficier d’une valeur sans précédent.

« Nous sommes ravis d’apporter des technologies d’IA avancées et des capacités de cloud à notre relation élargie avec Reply. Ensemble, nous sommes impatients de fournir aux clients un large éventail de choix, de flexibilité et de sécurité dans le cadre de la création et du développement avec l’IA générative sur AWS », déclare Antonio Alonso Lopez, directeur de la gestion des partenaires pour la région EMEA chez Amazon Web Services. « L’expertise technique approfondie de Reply aidera les clients à déployer rapidement et de manière responsable des applications basées sur l’IA qui favorisent la transformation de l’entreprise et accélèrent l’innovation dans de nombreux secteurs. »

Cette collaboration s’aligne sur la mission de Reply de rester à l’avant-garde de l’innovation en matière d’IA et de la transformation numérique. En tant que AWS Premier Consulting Partner, les entreprises de Reply spécialisées dans les technologies AWS (Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply et Storm Reply) continuent de fournir des solutions et des services personnalisés s’appuyant sur les technologies AWS visant à relever les défis uniques des clients et obtenir des résultats commerciaux importants.

Rendez-vous sur le site Web pour plus d’informations sur la collaboration stratégique entre Reply et AWS et leur engagement à faire progresser l’IA générative.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d’entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque, de l’assurance et de l’administration publique dans la définition et le développement de modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

