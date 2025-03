Reply en AWS kondigen een meerjarige strategische samenwerking aan om oplossingen op basis van generatieve AI te bevorderen, teneinde klanten te helpen schaalbare en veilige AI-toepassingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te ontplooien

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply, een internationale leider op gebied van systeemintegratie en consulting, maakte vandaag een meerjarig strategisch samenwerkingsakkoord bekend met Amazon Web Services (AWS) om innovatie in Generatieve Artificiële Intelligentie (GenAI) te bevorderen. Dankzij deze samenwerking zullen bedrijven wereldwijd de kracht van AI kunnen inzetten aan de hand van geavanceerde cloudinfrastructuur en door AI aangestuurde capaciteiten. Samen beogen Reply, via Data Reply en Storm Reply, twee van haar bedrijven, en AWS om verticale oplossingen tot stand te brengen die procesefficiëntie verbeteren en productiviteit stimuleren, en willen zij gespecialiseerde GenAI-aanbiedingen ontwikkelen die verschillende sectoren en diverse usecases omspannen.

De samenwerking is een verderzetting van een jarenlange vruchtbare relatie tussen Reply en AWS. De voorbije jaren stond Reply steevast op de voorgrond van AI-innovatie bij AWS, met de verwezenlijking van de AWS Machine Learning Competency in 2020, waarmee preview toegang werd verkregen tot Amazon Bedrock in 2023, en het was een van de eerste bedrijven ter wereld die in 2024 de AWS Generative AI Competency behaalde.

“We zijn enthousiast om onze samenwerking met AWS uit te breiden om het volledige potentieel van Generatieve AI te verkennen,” aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply. “Onze gezamenlijke inspanningen zullen de geavanceerde AWS-technologie laten versmelten met Reply’s expertise op gebied van AI om onze klanten transformatieve oplossingen aan te bieden. Deze samenwerking is niet alleen een getuigenis van onze inzet voor innovatie, het weerspiegelt ook ons engagement om organisaties te helpen in een snel evoluerend digitaal landschap koplopers te blijven.”

Via deze samenwerking zal Reply haar klanten in staat stellen om AWS op efficiënte wijze te integreren, door AI op schaal toe te passen aan de hand van een veilige, gestroomlijnde aanpak. Data Reply and Storm Reply, bedrijven die deel uitmaken van Reply, zullen de geavanceerde AI- en machine learning-services van AWS ontplooien, waaronder Amazon SageMaker, Amazon Bedrock en Amazon Q, om schaalbare en veilige toepassingen op basis van Generatieve AI te ontwerpen, te ontwikkelen en te ontplooien voor diverse usecases, zoals optimalisatie van software-engineering, hypergepersonaliseerde klantervaringen, operationele efficiëntie, intelligente kostenoptimalisatie, door AI aangestuurde operaties en automatisering van sales en marketing.

In het kader van deze overeenkomst zullen Data Reply en Storm Reply toegang krijgen tot gespecialiseerde opleiding en resources. Dit initiatief zal hen in staat stellen om aan klanten in verschillende markten op maat gemaakte AI-oplossingen aan te bieden, in het bijzonder toegespitst op de automobielsector, FSI en energie.

Reply’s expertise in AI blijkt uit verschillende oplossingen die een antwoord bieden voor concrete bedrijfsuitdagingen in verschillende domeinen, waaronder kennisbeheer, softwareontwikkeling, klantengagement, optimalisatie van toeleveringsketens, security en beheer van sociale media. Deze oplossingen benutten geavanceerde GenAI Agentic capaciteiten om waardevolle resultaten te verwezenlijken, zoals:

het verbeteren van processen om beslissingen te nemen door AI-systemen toe te laten om gegevens uit verschillende kennisbronnen op intelligente wijze te integreren en te analyseren om dieper inzicht te verschaffen.

het optimaliseren van bedrijfsactiviteiten door AI naadloos in belangrijke bedrijfssystemen te integreren, om geautomatiseerde gegevensverwerking mogelijk te maken in domeinen zoals human resources, financiën, beheer van toeleveringsketens en klantendienst om de efficiëntie te verbeteren en workflows te stroomlijnen.

het bevorderen van marktinformatie aan de hand van oplossingen aangestuurd door AI die autonoom realtime marktgegevens verzamelen, analyseren en samenvatten in bruikbare inzichten, zodat bedrijven in dynamische markten koplopers kunnen blijven.

Reply’s expertise vertaalt zich in praktische usecases voor klanten over de hele wereld. Zo heeft Storm Reply bijvoorbeeld met Audi samengewerkt om hun interne documentatieprocessen te verbeteren aan de hand van een RAG-based AI chatbot om documentbeheer en -ophaling te stroomlijnen terwijl ook operationele efficiëntie wordt verbeterd. Verder heeft Il Sole 24 Ore, een van de toonaangevende uitgeversgroepen van Italië, met Storm Reply en AWS samengewerkt om de gerenomeerde service "L’Esperto Risponde" met behulp van Generatieve AI te transformeren. Deze oplossing, aangestuurd door Amazon Bedrock, stelt experts in staat om probleemloos in interactie te treden met een kennisbestand van meer dan 130.000 documenten, waarmee ontwerpantwoorden worden geautomatiseerd terwijl een grote nauwkeurigheid wordt gehandhaafd en de reactietijden aanzienlijk worden ingekort.

In het kader van haar niet-aflatende inspanningen om de grenzen van AI te verleggen, ontwikkelt Reply ook GenAI-oplossingen die gebruik maken van Claude-modellen van Anthropic op AWS. Claude-modellen van Anthropic verschaffen veilige en betrouwbare resultaten die afgestemd zijn op vragen van de gebruiker, om zo schadelijke activiteiten te vermijden. Deze modellen zijn geïntegreerd in Amazon Bedrock voor veilige gegevenstoegang. Door krachtige Claude-modellen van Anthropic, veilige infrastructuur van AWS en Reply’s expertise op gebied van AI te combineren, kunnen klanten van ongeziene waarde profiteren.

"We zijn enthousiast om geavanceerde AI-technologieën en cloudcapaciteiten bij te brengen in onze uitgebreide relatie met Reply. Samen kijken we ernaar uit om klanten keuze, flexibiliteit en beveiliging te bieden wanneer zij met generatieve AI op AWS bouwen en op schaal brengen," verklaart Antonio Alonso Lopez, Directeur Partnermanagement voor EMEA van Amazon Web Services. "De grondige technische expertise van Reply zal klanten helpen om snel en verantwoord toepassingen aangestuurd door AI te ontplooien die bedrijfstransformatie bevorderen en innovatie in verschillende sectoren versnellen."

Deze samenwerking kadert perfect in Reply’s missie om in de frontlinie van AI-innovatie en digitale transformatie te blijven. Als AWS Premier Consulting Partner blijven Reply’s bedrijven gespecialiseerd in AWS-technologieën – Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply en Storm Reply – gepersonaliseerde oplossingen en services leveren die van AWS-technologieën gebruik maken om een antwoord te bieden voor de unieke uitdagingen van klanten en substantiële bedrijfsresultaten te bevorderen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van hooggespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten ondersteunen om bedrijfsmodellen te ontwerpen en te ontwikkelen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

