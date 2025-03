Cerchi compagnia? La funzione "Right Now" di Grindr si espande a 15 nuove città

WEST HOLLYWOOD, California--(BUSINESS WIRE)--Grindr, il Global Gayborhood in Your Pocket™ con una media di oltre 14,5 milioni di utenti attivi al mese, ha annunciato oggi l'espansione di Right Now, la sua funzione intent-based pensata per mettere subito in collegamento persone alla ricerca di incontri immediati. Right Now è un feed in tempo reale, separato dal resto della griglia, dove gli utenti di Grindr possono postare messaggi e condividere foto che vengono visualizzati per un'ora e che comunicano agli altri utenti esattamente quello che stanno cercando... in quel preciso momento.

Oggi avrà inizio il lancio di Right Now in quindici nuove città in America del Nord, Europa e America del Sud. New York, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Austin, Chicago, Houston, Atlanta, Orlando, Londra, Parigi, Madrid, Milano, Amsterdam e Sao Paulo - alcune delle città con i quartieri gay più densamente popolati al mondo.

"Right Now consente ai nostri utenti di trovare esattamente quello che vogliono, quando lo vogliono, senza incertezze", ha spiegato AJ Balance, Chief Product Officer presso Grindr. "Abbiamo sviluppato questa funzione basata sulle intenzioni grazie al feedback ricevuto dalla nostra community, in modo che gli utenti possano entrare in contatto con persone con le stesse aspettative, senza perdere tempo con esigenze non in sintonia. Troppo spesso le persone iniziano una conversazione per rendersi conto che stanno cercando cose diverse: una persona vuole un appuntamento, l'altra un incontro rapido. Right Now mette in chiaro le cose, indicando in tempo reale chi è disponibile e cosa sta cercando."

Right Now è accessibile su dispositivi iOS e Android, tramite la barra di navigazione principale, la barra laterale e il pulsante di azione mobile sulla griglia principale, che guida gli utenti a un feed separato, ottimizzato per un engagement in tempo reale. Al momento del lancio, gli utenti riceveranno dieci sessioni gratuite di un'ora a settimana, che si aggiorneranno ogni venerdì. Dopo aver utilizzato le sessioni gratuite, potranno acquistare altre sessioni Right Now.

Questa espansione si sviluppa sulla scia delle versioni pilota di Right Now del 2024 in Australia e nell'area di Washington D.C., e ribadisce l'impegno di Grindr a creare maggiori opportunità per connessioni soddisfacenti e basate sulle intenzioni. Continuate a seguirci per aggiornamenti futuri sull'espansione della funzione di Grindr verso altre località in tutto il mondo.

Esplora la roadmap del prodotto per una visione più dettagliata delle nuove funzioni previste per Grindr nel 2025.

Informazioni su Grindr Inc.

Con una media di oltre 14,5 milioni di utenti attivi mensili, Grindr (NYSE:GRND) è cresciuta fino ad affermarsi come il Global Gayborhood in Your Pocket™, con la missione di creare un mondo in cui le vite dei partecipanti alla nostra comunità globale siano libere, uguali e giuste. Disponibile in 190 paesi e territori, Grindr è spesso il metodo principale che i nostri utenti hanno per connettersi, esprimersi e scoprire il mondo che li circonda. Dal 2015, Grindr for Equality ha promosso i diritti umani, la salute e la sicurezza di milioni di persone LGBTQ+ in collaborazione con organizzazioni in ogni regione del mondo. Grindr ha uffici a West Hollywood, nella Bay Area, a Chicago e a New York. L'applicazione Grindr è disponibile su App Store e Google Play.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.