Potentiel de la neurotechnologie : la série de Mouser se plonge dans les interfaces cerveau-ordinateur, au carrefour entre tech et pensée

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., le distributeur mondial agréé des composants électroniques et des produits d'automatisation industrielle les plus récents, annonce ce jour le lancement du dernier volet de la série technologique Empowering Innovation Together (EIT), qui se penche sur le domaine en évolution rapide des interfaces cerveau-ordinateur (BCI). Cette série explore en détail les défis et opportunités d'ingénierie liés au développement de systèmes contrôlés par la pensée.

Les BCI créent une communication directe entre le cerveau et les dispositifs externes, permettant des applications telles que la restauration de la fonction motrice pour les personnes paralysées, l'amélioration de la parole pour les personnes ayant des troubles de la communication et même l'augmentation cognitive. Ces systèmes s'appuient sur l'acquisition de signaux neuronaux par électrodes et sur des algorithmes avancés de traitement du signal pour traduire l'activité cérébrale en commandes exploitables.

Dans le podcast Tech Between Us, l'animateur Raymond Yin, directeur du contenu technique de Mouser, et le Dr Dan Rubin, neurologue en soins intensifs au Massachusetts General Hospital et instructeur à la Harvard Medical School, explorent les complexités de la mise en œuvre des BCI. Leur conversation porte sur les défis liés à la latence, la fidélité du signal et les considérations éthiques de la neurotechnologie. Le podcast In Between The Tech de Mouser accueille le Dr Christoph Guger, fondateur et CEO de g.tec Medical Engineering, qui aborde la question de l'évolution des BCI, de leur rôle dans la neuro-réhabilitation et de la prochaine phase d'innovation dans le domaine.

« Les machines contrôlées par l'esprit ne sont plus théoriques, elles améliorent déjà des vies », déclare Yin. « Les progrès réalisés dans le traitement du signal neuronal, la technologie des électrodes non invasives et l’analyse fondée sur l’IA renforcent la viabilité des BCI. Cette nouvelle série met en lumière les progrès techniques qui rendent ces systèmes plus accessibles et plus efficaces. »

En plus des podcasts, la série EIT de Mouser comprend une vidéo, des articles techniques, une infographie, ainsi que du contenu réservé aux abonnés fournissant des informations clés sur les développements de pointe tels que les dispositifs thérapeutiques activés par le cerveau pour la réadaptation après un AVC. En se concentrant sur les applications du monde réel et les défis émergents, la série fournit aux ingénieurs les connaissances nécessaires pour contribuer à l'avenir de la neurotechnologie.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes éducatifs les plus reconnus de l'industrie des composants électroniques. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.mouser.com/empowering-innovation/brain-computer-interfaces/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

En tant que distributeur agréé mondial, Mouser offre la plus vaste sélection de semiconducteurs, composants électroniques et produits d'automatisation industrielle. Les clients de Mouser bénéficient de produits authentiques, certifiés à 100 % et entièrement traçables auprès de chacun de ses partenaires fabricants. Pour accélérer les conceptions des clients, le site web de Mouser propose une grande bibliothèque de ressources techniques, notamment un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches produit, des conceptions de référence spécifiques au fournisseur, des notes d'application, des informations de conception technique, des outils d'ingénierie et d'autres informations utiles.

Les ingénieurs restent au fait de l'actualité passionnante des produits, technologies et applications d'aujourd'hui grâce à la newsletter gratuite de Mouser. Les actualités par email et les abonnements de référence de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins spécifiques des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur ne donne aux ingénieurs autant de personnalisation et de contrôle sur les informations qu'ils reçoivent. Découvrez les technologies émergentes, les tendances des produits et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd’hui via https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

