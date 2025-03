Reply und AWS schließen strategische Partnerschaft, um Kunden mit skalierbaren und sicheren KI-Anwendungen zu unterstützen

TURIN, Italien--( BUSINESS WIRE )--Solidsoft Reply ist auf Cloud-basierte Lösungen in der Microsoft Azure-Umgebung spezialisiert und hat in Zusammenarbeit mit der Hellenic Medicines Verification Organisation (HMVO) das griechische Hellenic Medicines Verification System (HMVS) erfolgreich in den European Hub integriert und planmäßig eingeführt. Diese Entwicklung stärkt die pharmazeutische Sicherheitsinfrastruktur in Griechenland und schützt die Bevölkerung vor der wachsenden Bedrohung durch gefäls...