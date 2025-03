Vitura signe 15.500 m² dans Rives de Bercy

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Vitura (Paris:VTR) annonce la signature d’un bail de 9 ans ferme, portant sur 15.500 m² au sein de Rives de Bercy, avec le Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France.

Ce locataire, dont des équipes occuperont près de 50% de l’actif dès 2026, rejoindra Air Liquide, déjà présent depuis 2024, ce qui portera le taux d’occupation du campus à 71%.

Avec cette arrivée, Vitura démontre la pertinence de la stratégie de repositionnement de son patrimoine, laquelle a déjà été menée avec succès sur Europlaza et Arcs de Seine.

Rives de Bercy, situé en front de Seine à Charenton-le-Pont, a fait l’objet d’une rénovation ambitieuse réalisée avec l’agence d’architecture Naço. Cette transformation responsable a émis 26 fois moins de CO 2 que si l’actif avait été reconstruit complètement. Les collaborateurs pourront bénéficier de nombreuses prestations dédiées au bien-être avec un fitness, différents espaces de restauration conviviaux et des lieux d’échange. Rives de Bercy offre également 7.000 m² d’espaces paysagers, de terrasses et de patios pour accueillir les nouveaux usages et tendances de travail, ainsi qu’une deuxième entrée mobilité douce tournée vers la ville.

La commercialisation de Rives de Bercy se poursuit, avec de nombreuses marques d’intérêt.

Dans cette transaction locative, le Groupe BPCE a été conseillé par LPA (Typhaine Geoffroy et Adrien Lesaffre), Vitura par Linklaters (Françoise Maigrot et Camille Lapeyre). BPCE Solutions Immobilières (Vanessa Barnasson) a également été un acteur de la transaction.

Agenda : Résultats annuels 2024, le 3 avril 2025 (avant Bourse)

À propos de Vitura

Créée en 2006, Vitura est une SIIC spécialisée dans les bureaux au sein de Paris et du Grand Paris. La valeur totale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2024 à 1 266 millions d'euros hors droits.

Fortement engagée dans une démarche de développement durable, son positionnement de leader est reconnu par les agences de notation extra-financières. Vitura occupe la deuxième place parmi les sociétés cotées de bureaux en France au classement 2024 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) et a été 4 fois n°1 mondial. Vitura a également obtenu deux Gold Awards de l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. La foncière est certifiée ISO 14001.

Vitura est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.vitura.fr

