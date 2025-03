Natixis wählt Atoti, das Flaggschiffprodukt von ActiveViam, als Echtzeit-Frontoffice-Lösung für Risiko und GuV

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam, ein globaler Anbieter von modernen Lösungen für die Datenanalyse und Entscheidungsfindung im Finanzdienstleistungssektor, meldete heute die Bestellung seines Vorzeigeprodukts Atoti durch Natixis CIB, einer Tochtergesellschaft der Groupe BPCE – der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs. Natixis wird Atoti als Konsolidierungs- und Visualisierungsschicht für Risiko- und GuV-Echtzeitdaten im Frontoffice einsetzen. Zunächst wird die Lösung in den Bereichen Devisen und Zinsen eingeführt. Darauf wird eine rasche Implementierung in weiteren Geschäftsbereichen folgen, darunter Kredit und Aktien.

Die Integration von Atoti wird den Handelsabteilungen mehr Flexibilität und Skalierbarkeit verschaffen, sodass sie ihre konsolidierten Risiken und ihre Gewinn- und Verlustrechnung in Echtzeit verbessern und so das Unternehmen zukunftssicher machen können.

Dabei erhält das Management eine wertvollere interaktive analytische Darstellung mit umfangreicher Detaillierung bis auf die Handelsebene.

Die multidimensionale Echtzeitarchitektur von Atoti bietet zusammen mit seiner Bibliothek dynamischer Finanzfunktionen:

Konsolidierte Intraday-Risikopositionen aus verschiedenen Risikomodulen

Umrechnung des Einzelwährungsrisikos

Sofortige Neuzuweisung

Granularität auf der Handelsebene

Intraday-GuV-Schätzung mittels Taylor-Erweiterung und Marktdaten in Echtzeit

Risikoerläuterungen

Überwachung der Limits in Echtzeit

Überwachung des Kassenbestands in Echtzeit

Pascal Amiel und Valery Gombert, Co-Heads of Macro, Natixis CIB Global, kommentieren: „Wir hatten bereits erste Erfahrungen mit der Atoti-Technologie und haben uns dafür entschieden, einen dreimonatigen Testlauf mit der neuesten Version durchzuführen, um herauszufinden, ob sie unsere geschäftlichen Anforderungen, Volumen und strategischen Ziele erfüllen kann. Das Ergebnis war sehr überzeugend, und so kam es zu der Entscheidung für ActiveViam.“

Shelley Magee, CEO bei ActiveViam, ergänzt: „Der Ausbau unserer Geschäftsbeziehung mit Natixis CIB bestätigt die Finanzexpertise von ActiveViam sowie den Wert dieser einzigartigen Technologie und der jüngsten Innovationen von Atoti, die eine unentbehrliche Frontoffice- und Risiko-Echtzeitkonsolidierungsschicht ermöglichen.“

Über ActiveViam

ActiveViam ist ein rasant wachsender Lösungsanbieter für die Analyse von Finanzdaten.

ActiveViam wurde für führende Finanzinstitute entwickelt und genießt deren Vertrauen. Seine aktive Intelligenz ermöglicht komplexe Finanzanalysen.

Das Unternehmen erschließt das Potenzial von granularen Echtzeitdaten in großem Maßstab mithilfe einer einzigartigen Technologie, stetiger Innovation und hochqualifizierter Mitarbeiter.

Atoti – das Vorzeigeprodukt von ActiveViam – fügt eine leistungsstarke semantische Schicht hinzu, durch die seine Kunden integrierte Front-Office- und Risikogeschäftslösungen implementieren und individuell anpassbare Technologie nutzen können.

ActiveViam ist auf den führenden Finanzmarktplätzen der Welt vertreten: London, New York, Singapur, Sydney, Hongkong, Paris und Frankfurt.

Für weitere Informationen besuchen Sie activeviam.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.