神經潛力：Mouser系列探討技術與思維交匯下的腦機介面

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供最新電子元件和工業自動化產品的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今日發表其共同為創新賦能(EIT)技術系列的最新一期內容，聚焦快速發展的腦機介面(BCI)領域。該系列深入探討了在開發由思維控制的系統過程中所面臨的工程挑戰和機會。

腦機介面在大腦與外部設備之間建立直接通訊，使得諸如為癱瘓病患恢復運動功能、為溝通障礙病患強化語言能力，甚至實現認知強化等應用成為可能。這些系統仰賴基於電極的神經訊號擷取和先進的訊號處理演算法，將大腦活動轉化為可執行的指令。

在Tech Between Us播客節目中，主持人、Mouser技術內容總監Raymond Yin與麻省總醫院加護病房照護神經科醫生、哈佛醫學院講師Dan Rubin博士共同探討了腦機介面實施過程中的複雜性。他們的對話涵蓋了延遲難題、訊號保真度以及神經技術的倫理考量等方面。Mouser的In Between The Tech播客節目邀請到了g.tec Medical Engineering的創辦人兼執行長Christoph Guger博士，他在節目中討論了腦機介面的發展歷程、其在神經康復中的作用，以及該領域下一階段的創新方向。

Yin表示：「由思維控制的機器已不再只是理論設想，它們已經在改善人們的生活。神經訊號處理、非侵入式電極技術以及AI驅動的分析技術的進步，正在加快推動腦機介面的可行性。這個新系列重點展示了使這些系統更易使用且更有效的工程技術進步。」

除了播客節目，Mouser的EIT系列還包括影片、技術文章、與主題相關的資訊圖表，以及為訂閱用戶獨家提供的內容，這些內容提供了對尖端發展的關鍵見解，例如用於中風康復的腦啟動治療器材。透過關注實際應用和新出現的挑戰，該系列為工程師提供了為神經技術的未來發展貢獻力量所需的知識。

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身為一家全球性授權經銷商，Mouser提供最廣泛的最新半導體、電子元件和工業自動化產品選擇。Mouser的客戶可以期待獲得100%認證的正品，這些產品完全可以從每個製造商合作夥伴處溯源。為了協助客戶加快設計速度，Mouser網站提供內容廣泛的技術資源庫，包括一個技術資源中心，以及產品資料表、特定供應商的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他有用資訊。

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關於Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家經過授權的半導體和電子元件經銷商，專注於來自其一流製造商合作夥伴的新產品介紹。全球經銷商的網站mouser.com為全球電子設計工程師和買家社群提供服務，有多種語言和貨幣可供選擇，精選了來自1200多個製造商品牌的超過680萬件產品。Mouser在全球提供28個支援據點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該經銷商在德州達拉斯都會區擁有占地100萬平方英尺的最先進的經銷設施，可向223個國家/地區的超過65萬名客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.mouser.com/ 。

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