La Fondation de soutien à l’Organisation Mondiale de la Santé et L’Oréal Groupe s'unissent pour améliorer la santé de la peau dans le monde entier

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--La Fondation de soutien à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et L’Oréal Groupe, conduit par sa Division Beauté Dermatologique, lancent un partenariat de quatre ans pour élargir l'accès au traitement des affections cutanées dans le monde. En se concentrant sur les milieux à revenu faible et intermédiaire, le partenariat accélérera les efforts de l’OMS pour aider les pays à traiter les affections cutanées telles que celles causées par les maladies tropicales négligées (MTN), celles exacerbées par le changement climatique et d'autres affections courantes telles que l'acné, la dermatite atopique (eczéma), le psoriasis et le vitiligo.

« De nombreuses MTN montrent d'abord des symptômes sur la peau, et une détection précoce peut être vitale », a déclaré le Dr Ibrahima Socé Fall, directeur du programme mondial sur les MTN à l'OMS. « En ce moment critique, le soutien et la solidarité sont nécessaires pour fournir un accès au diagnostic et au traitement afin que les personnes souffrant de MTN cutanées et d'autres maladies cutanées courantes ne soient pas laissées pour compte ».

Ce partenariat aidera à élargir la surveillance des maladies de la peau et à former les professionnels de la santé à identifier les premiers symptômes, en particulier dans les communautés vulnérables, où de nombreuses personnes ne sont pas diagnostiquées et non traitées, ce qui entraîne une stigmatisation et des complications médicales.

Dans le cadre de ce partenariat, l’OMS développera également des supports de formation pour les professionnels de la santé, dont l'application mobile WHO Skin NTDs, et une formation sur les affections cutanées courantes.

La contribution de L’Oréal à la Fondation de soutien à l’OMS fait partie de son programme quinquennal Act for Dermatology de 20 millions d'euros, visant à élargir l'accès à la santé de la peau en soutien aux 2,1 milliards de personnes dans le monde vivant avec une maladie de la peau. « L’Oréal Act for Dermatology représente notre engagement indéfectible à améliorer la vie de milliards de personnes souffrant de la charge physique, mentale et émotionnelle des maladies de peau, en répondant aux défis qu’elles rencontrent dans l’accès aux soins dermatologiques », a déclaré Myriam Cohen-Welgryn, directrice générale de L’Oréal Beauté Dermatologique. « En tant que leader de la dermocosmétique, nous avons la responsabilité d’agir. En travaillant en étroite collaboration avec les dermatologues et les professionnels de santé, les organismes scientifiques et les organisations mondiales telles que l’OMS, nous pouvons amorcer la mission monumentale qui consiste à garantir l’accessibilité à la santé de la peau pour tous, partout, sans laisser aucune population de côté. »

Le partenariat est lancé à un moment où la santé de la peau est inscrite à l’ordre du jour de la santé mondiale. La 78e Assemblée mondiale de la santé, qui se tiendra en mai 2025, devrait discuter d'une résolution sur les maladies de la peau en tant que priorité de santé mondiale.

La Fondation de soutien à l’OMS facilitera et coordonnera la collaboration entre l’OMS et L’Oréal, elle amplifiera le besoin d'un accès amélioré aux soins de santé de la peau, partagera les connaissances et les meilleures pratiques autour de la santé de la peau, et appellera d'autres partenaires à contribuer à ce travail crucial. Anil Soni, directeur général de la Fondation de soutien à l’OMS, a déclaré : « Ce programme est un autre excellent exemple de la manière dont les partenaires publics et privés peuvent s'unir autour d'un objectif commun. En établissant ce partenariat, la Fondation de soutien à l’OMS aide à faire avancer la mission de l'OMS d'améliorer la santé des personnes vulnérables, tout en s'alignant sur l'objectif de L’Oréal d'élever le niveau de santé de la peau dans le monde entier. »

À propos de la Fondation de soutien à l’Organisation mondiale de la santé

La Fondation de soutien à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est une organisation mondiale indépendante qui œuvre à améliorer l'équité en matière de santé dans le monde. Nous connectons les donateurs à ceux qui sont en première ligne des défis sanitaires afin de créer un changement durable. L'objectif de la Fondation est d'inspirer le soutien du secteur privé et de construire de solides partenariats pour faire progresser la mission de l'OMS, qui est de garantir, de promouvoir et de protéger la santé pour tous. Pour plus d'informations, visitez : https://who.foundation.

À propos de Act for Dermatology de L’Oréal

Le fonds L’Oréal Act for Dermatology, doté de 20 millions d’euros sur cinq ans, s’articule autour de quatre piliers distincts, représentant des investissements ciblés destinés à combler les lacunes en matière d’accès à la santé de la peau :

Des connaissances de pointe : Investir dans la recherche de pointe pour approfondir la compréhension de la santé de la peau, y compris les principaux obstacles à l’accès à la santé de la peau, le manque de connaissances sur les peaux de couleur, l’impact du changement climatique et les effets profonds de la stigmatisation liée aux maladies de peau.

Sensibilisation : Placer la santé de la peau au premier plan du discours public, mobiliser les secteurs public et privé et travailler en collaboration avec les ONG pour initier des réformes politiques majeures.

Renforcement de l'éducation : S'engager à former les travailleurs de la santé du monde entier au diagnostic et au traitement des maladies de la peau et investir 2 millions d'euros pour faciliter le libre accès aux publications scientifiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette démarche garantira que les connaissances parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, tout en apportant aux dermatologues un soutien financier pour accéder à des recherches essentielles ou les publier.

Solutions de mise à l'échelle: Investir dans un « Do Tank » pour élargir l'accès au diagnostic et au traitement de la peau, en développant rapidement les meilleures solutions, adaptées au contexte local. Ces solutions incluent le déploiement de projets lauréats à fort impact des Prix internationaux de la responsabilité sociale en dermatologie, lancés en 2011 par L'Oréal et l'ILDS, qui ont ouvert la voie à la reconnaissance de dermatologues de premier plan dans le monde entier.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L'Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L'Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90.000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, grande distribution, grands magasins, pharmacies, parfumeries, salons de coiffure, boutiques de marque et travel retail), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 43,48 milliards d'euros. L'Oréal s'appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche et à l’Innovation de plus de 4 000 scientifiques et 8 000 professionnels du numérique pour inventer le futur de la beauté et devenir un acteur majeur de la Beauty Tech. Plus d'informations sur : https://www.loreal.com/en/mediaroom.

Pour plus d'informations sur le travail de l'OMS dans les maladies tropicales négligées liées à la peau, voir : Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre les objectifs de développement durable : cadre stratégique pour l’intégration des activités de lutte et de prise en charge liées aux maladies tropicales négligées à manifestation cutanée.