神经潜力：Mouser系列探讨技术与思维交汇下的脑机接口

德州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供最新电子元件和工业自动化产品的全球授权分销商Mouser Electronics, Inc.今日发布其共同为创新赋能(EIT)技术系列的最新一期内容，聚焦快速发展的脑机接口(BCI)领域。该系列深入探讨了在开发由思维控制的系统过程中所面临的工程挑战和机遇。

脑机接口在大脑与外部设备之间建立直接通信，使得诸如为瘫痪患者恢复运动功能、为沟通障碍患者增强语言能力，甚至实现认知增强等应用成为可能。这些系统依靠基于电极的神经信号采集和先进的信号处理算法，将大脑活动转化为可执行的指令。

在Tech Between Us播客节目中，主持人、Mouser技术内容总监Raymond Yin与麻省总医院重症监护神经科医生、哈佛医学院讲师Dan Rubin博士共同探讨了脑机接口实施过程中的复杂性。他们的对话涵盖了延迟难题、信号保真度以及神经技术的伦理考量等方面。Mouser的In Between The Tech播客节目邀请到了g.tec Medical Engineering的创始人兼首席执行官Christoph Guger博士，他在节目中讨论了脑机接口的发展历程、其在神经康复中的作用，以及该领域下一阶段的创新方向。

Yin表示：“由思维控制的机器已不再只是理论设想，它们已经在改善人们的生活。神经信号处理、非侵入式电极技术以及AI驱动的分析技术的进步，正在加速推动脑机接口的可行性。这个新系列突出展示了使这些系统更易使用且更有效的工程技术进步。”

除了播客节目，Mouser的EIT系列还包括视频、技术文章、与主题相关的信息图表，以及为订阅用户独家提供的内容，这些内容提供了对前沿发展的关键见解，例如用于中风康复的脑激活治疗设备。通过关注实际应用和新出现的挑战，该系列为工程师提供了为神经技术的未来发展做出贡献所需的知识。

Mouser的“共同为创新赋能”计划成立于2015年，是电子元件行业最受认可的教育计划之一。如需了解更多信息，请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/brain-computer-interfaces/并在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上关注Mouser。

有关Mouser的更多新闻和我们最新的新产品介绍，请访问https://www.mouser.com/newsroom/。

作为一家全球性授权分销商，Mouser提供最广泛的最新半导体、电子元件和工业自动化产品选择。Mouser的客户可以期待获得100%认证的正品，这些产品完全可以从每个制造商合作伙伴处溯源。为了帮助客户加快设计速度，Mouser网站提供内容广泛的技术资源库，包括一个技术资源中心，以及产品数据表、特定供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

工程师可以通过Mouser免费提供的电子快讯随时了解当今激动人心的产品、技术和应用新闻。Mouser的电子邮件新闻和参考订阅可以定制，以满足客户和订阅者独特而不断变化的项目需求。没有其他分销商能为工程师提供如此众多的定制服务以及对所收到信息的控制能力。立即前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/进行注册，了解新兴技术、产品趋势和更多信息。

关于Mouser Electronics

Mouser Electronics是一家经过授权的半导体和电子元件分销商，专注于来自其领先制造商合作伙伴的新产品介绍。全球分销商的网站mouser.com为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，有多种语言和货币可供选择，精选了来自1200多个制造商品牌的超过680万件产品。Mouser在全球提供28个支持据点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。该分销商在德州达拉斯都会区拥有占地100万平方英尺的最先进的分销设施，可向223个国家/地区的超过65万名客户发货。如需了解更多信息，请访问 https://www.mouser.com/ 。

商标

Mouser和Mouser Electronics是Mouser Electronics, Inc.的注册商标。 本文提及的所有其他产品、标识和公司名称可能是其各自拥有者的商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。