Lazard与Arini就欧洲、中东和非洲地区的私人信贷达成合作与资源对接协议

伦敦和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球金融咨询和资产管理公司Lazard, Inc. (NYSE: LAZ)与领先的另类信贷管理公司Arini Capital Management (“Arini”)今日宣布建立合作联盟,专注于为欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的借款人提供直接贷款解决方案。 该联盟进一步拓展了Lazard在EMEA地区领先的债务咨询和资本解决方案服务,将为Lazard的企业和赞助商咨询客户提供一个潜在的灵活融资解决方案新来源。Lazard Asset Management也将能够向其客户推介这一独特的私人信贷策略。 根据Lazard的职责要求和客户同意条件,该联盟将使Arini有机会参与Lazard在EMEA地区针对中型企业借款人的业务发起活动,这也是Arini推出欧洲直接贷款策略的关键组成部分。Arini Direct Lending将专注于为欧洲中端市场提供直接贷款解决方案,并延续该公司在欧洲信贷市场的良好业绩记录。Arini专注于欧洲的直接贷款基金预计将由British Columbia Investment Management Corporation (BCI)及其他机构投资者作为主要投资方。 Lazard首席执行官兼董事长Peter R. Orszag表示:“Lazard以值得信赖的专业见解著称,能够在咨询和资产管理方面为客户的关键战略举措及重大财务决策提供有力支持。与Arini的合作关系体现了我们为客户提供相关差异化解决方案的承诺,也符合Lazard 2030规划中概述的公司长期目标。” Arini创始人兼首席投资官Hamza Lemssouguer评论道:“Arini在欧洲乃至全球信贷市场有着深厚的根基,我们看到公开市场信贷和私人信贷之间正显著融合。我们很高兴能与Lazard在欧洲各地的行业、国别和产品业务银行家合作,为客户提供融资机会,目标是为我们的投资者创造强劲的风险调整后回报。” Lazard欧洲投资银行业务联合主管Jean-Louis Girodolle表示:“私人资本的增长与我们的欧洲客户密切相关。这项商业协议体现了Lazard在这一领域为客户提供创新产品和解决方案的承诺。” Arini总裁Mathew Cestar评论道:“Lazard在为欧洲客户服务方面拥有超过170年的悠久历史。我们组建了一支经验丰富的私人信贷团队,将与Lazard在该地区的资深咨询专家合作,提供有吸引力的私人信贷解决方案。” Lazard欧洲投资银行业务联合主管Cyrus Kapadia表示:“Arini在基础信贷投资领域的专业知识及其深厚的欧洲市场根基,进一步强化了我们为欧洲客户提供独立融资建议的承诺。这是对Lazard现有私人信贷能力的自然补充。” BCI执行副总裁兼公开市场全球主管Daniel Garant评论道:“我们认为,将Arini的信贷投资能力与Lazard的业务发起能力相结合,为寻求欧洲直接贷款机会创造了一种高度差异化且可扩展的方式,尤其是在核心中端市场。BCI很高兴能进行这项重大的长期投资,以扩大我们在该领域的投资规模。” 该联盟为Lazard在EMEA地区的咨询客户网络提供了机会,使其能够利用Arini全面的行业研究覆盖范围和承销能力。Lazard和Arini已达成合作与资源对接协议,明确了双方在该联盟下各自的义务。Arini将在投资过程中保持完全的自主权,并将通过自身的专有交易发起活动来补充Lazard的非独家资源对接活动。 关于LAZARD Lazard成立于1848年,是全球首屈一指的金融咨询和资产管理公司,业务遍及北美、南美、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚。Lazard在并购、资本市场与资本解决方案、重组与债务管理、地缘政治及其他战略事务方面提供咨询服务,并为机构、企业、政府、合伙企业、家族办公室和高净值个人提供资产管理和投资解决方案。如需了解更多信息,请访问www.lazard.com 关于ARINI Arini Capital Management Limited总部位于伦敦,是一家专业的另类信贷管理公司,提供涵盖公开市场信贷和私人信贷的多样化信贷投资产品,得到了全球高度成熟的机构投资者群体的支持。Arini成立于2021年,是一家独立的另类信贷公司,其方法植根于基础信贷分析。截至2025年2月28日,Arini管理着79亿美元的资产,涉及一系列投资策略,包括多空信贷、结构性信贷、机会主义信贷和直接贷款。Arini经验丰富的团队主要专注于欧洲信贷市场,该市场以复杂的法律和监管架构为特点。如需了解更多信息,请访问www.arini.com 关于BCI British Columbia Investment Management Corporation (BCI)是加拿大最大的机构投资者之一,截至2024年3月31日,其管理的总资产达2504亿加元。BCI总部位于不列颠哥伦比亚省维多利亚,在温哥华、纽约市和英国伦敦设有办事处,代表不列颠哥伦比亚省的养老基金和机构客户管理一系列多元化的公开市场和私人市场投资组合。如需了解更多信息,请访问www.bci.ca 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

