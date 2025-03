Lazard en Arini sluiten een samenwerkings- en sourcingovereenkomst voor privékrediet in EMEA

LONDEN & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Lazard, Inc. (NYSE: LAZ), een internationaal bedrijf gespecialiseerd in financieel advies en activabeheer, en Arini Capital Management (“Arini”), een toonaangevende beheerder van alternatieve kredieten, kondigden vandaag een alliantie aan, gericht op oplossingen voor directe leningen voor kredietnemers in EMEA.

Deze alliantie vormt een verdere uitbreiding van Lazards toonaangevende services op gebied van schuldadvies en kapitaaloplossingen binnen EMEA en zal aan Lazards bedrijfs- en sponsoradviesklanten toegang bieden tot een potentieel nieuwe bron van flexibele financieringsoplossingen. Lazard Asset Management zal eveneens de mogelijkheid hebben om haar klanten deze unieke strategie voor privékrediet voor te stellen.

De alliantie zal Arini toegang bieden tot de origination-activiteiten van Lazard voor mid-cap kredietnemers in de EMEA-regio, onderworpen aan de rechten en klanttoelatingsvoorwaarden van Lazard, en vormt een belangrijke component van de lancering van Arini’s European Direct Lending-strategie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.