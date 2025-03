Tineco dà il benvenuto alla primavera con offerte imperdibili per una casa più pulita

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Con l’arrivo della primavera, cresce la voglia di leggerezza e restyling, e non c’è momento migliore per dedicarsi alle grandi pulizie di stagione. Per rendere questo compito più semplice ed efficace, Tineco, azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti, lancia le Offerte di Primavera, con sconti esclusivi su una selezione di lavapavimenti e aspirapolveri per la cura della casa.

I prodotti selezionati saranno in offerta su Amazon dal 25 marzo al 31 marzo.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6

Per chi è alla ricerca di innovazione e flessibilità, il FLOOR ONE STRETCH S6 è la scelta perfetta. Grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°, può raggiungere facilmente spazi difficili come sotto i mobili e negli angoli stretti. Questo modello include il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, che protegge il motore mantenendo una potenza costante anche in posizione orizzontale. L’autonomia arriva fino a 40 minuti e consente una pulizia prolungata senza interruzioni.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon dal 25 marzo al 31 marzo a un prezzo di 399€ (prezzo di partenza: 599€).

TINECO FLOOR ONE S5

Il TINECO FLOOR ONE S5 è un’aspirapolvere e lavapavimenti intelligente 2-in-1, può soddisfare le esigenze quotidiane di pulizia di base della famiglia. Offre una pulizia efficace e silenziosa, grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor, che rileva e rimuove sia lo sporco fresco che quello incrostato. È maneggevole, con un design flessibile e un'impugnatura ergonomica, pesa 4,5 kg e ha un’autonomia di 35 minuti. Dotato di serbatoi separati per acqua pulita e sporca, si autopulisce mentre è in ricarica. Un dispositivo pratico e versatile per una pulizia senza stress.

Tineco FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dal 25 marzo al 31 marzo a un prezzo di 269€ (prezzo di partenza: 519€).

iFLOOR 5 Breeze Complete

Il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete combina l'aspirazione e la pulizia in un unico passaggio, rimuovendo senza fatica lo sporco umido, secco, ostinato e appiccicoso, senza bisogno di spazzare e pulire separatamente. Il sistema autopulente mantiene spazzola, tubo e filtro sempre puliti. La pulizia dei bordi è migliorata con l'innovativa testina raggiunge facilmente le aree più strette, garantendo una pulizia precisa lungo i battiscopa e negli angoli, con la possibilità di pulire i bordi fino a 0,5 cm.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è disponibile su Amazon dal 25 marzo al 31 marzo a un prezzo di 199€ (prezzo di partenza: 299€).

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Il Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra combina lavaggio e aspirazione in un unico dispositivo, offrendo una pulizia profonda e senza sforzo. Grazie al design piatto a 180°, raggiunge facilmente anche le aree sotto i mobili, rimuovendo la polvere nascosta. La tecnologia anti-groviglio DualBlock impedisce l’accumulo di capelli nella spazzola, garantendo un funzionamento fluido. Il sistema autopulente FlashDry utilizza acqua calda per sciogliere lo sporco e un’asciugatura a 85°C, evitando residui e umidità. Con 50 minuti di autonomia, la batteria ottimizzata assicura prestazioni costanti, mentre il sensore iLoop regola automaticamente l’acqua pulita, l’aspirazione e la batteria per un’efficienza ottimale. La tecnologia MHCBS mantiene il pavimento perfettamente pulito, filtrando continuamente l’acqua e riciclandola 450 volte al minuto, garantendo igiene e prestazioni superiori.

TINECO FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è disponibile su Amazon dal 25 marzo al 31 marzo a un prezzo di 569€ (prezzo di partenza: 699€).

PURE ONE STATION 5 Plus

Il Tineco PURE ONE Station 5 Plus offre una pulizia completa e senza sforzo grazie al suo sistema autopulente, che svuota automaticamente il contenitore della polvere e igienizza spazzola, tubo e filtro. Il design senza sacchetto riduce i costi di manutenzione, mentre il sistema ClogLess evita intasamenti, permettendo di raccogliere facilmente anche detriti di grandi dimensioni. Con 175W di aspirazione potente, rimuove polvere, sporco e peli di animali, supportato dalla spazzola ZeroTangle, che previene grovigli. Il sensore iLoop regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco, garantendo una pulizia efficiente su tappeti e pavimenti duri. Inoltre, il contenitore da 2,5L riduce la necessità di svuotamenti frequenti, mentre la ricarica automatica lo mantiene sempre pronto all’uso.

TINECO PURE ONE STATION 5 Plus è disponibile su Amazon dal 25 marzo al 31 marzo a un prezzo di 389€ (prezzo di partenza: 459€).

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.