Natixis selecteert ActiveViam's vlaggenschipproduct, Atoti, als hun realtime frontoffice risico- en P&L-oplossing

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam, een wereldwijde aanbieder van geavanceerde oplossingen op het gebied van gegevensanalysen en besluitvorming voor de financiële dienstensector, kondigde vandaag aan dat Natixis, CIB, een dochteronderneming van Groupe BPCE, de op één na grootste bankgroep in Frankrijk, Atoti, ActiveViam's vlaggenschipproduct, heeft geselecteerd als hun consolidatie- en visualisatielaag voor realtime frontofficerisico's en P&L-gegevens. Aanvankelijk zal de oplossing worden ingezet voor de valuta- en rentebureau's gevolgd door een snelle implementatie naar andere bedrijfsonderdelen waaronder Krediet en Aandelen.

Door de implementatie van Atoti kunnen de handelsbureau's flexibiliteit en schaalbaarheid aanwenden om hun geconsolideerde risico's en P&L intraday en in realtime te verbeteren zodat het bedrijf hier toekomstbestendig door wordt.

Het management zal een beter interactief analytisch overzicht hebben met volledige gedetailleerde mogelijkheden op handelsniveau.

De realtime en multidimensionale architectuur van Atoti, samen met zijn bibliotheek van dynamische financiële functies zal het volgende leveren:

Geconsolideerde risicoposities intraday van diverse risicoanalysatoren

Risicoconversie voor enkele valuta

Directe bucketing

Granulariteit op handelsniveau

Intraday P&L-schatting met gebruik van Taylor-expansie met marktgegevensverbindingen in realtime

Risico-explainers

Monitoring in realtime van limiet

Monitoring in realtime van kaspositie

Natixis CIB Global Co-Heads of Macro, Pascal Amiel en Valery Gombert zeiden: “We kenden Atoti-technologie al en besloten om een concepttest van drie maanden met de laatste versie uit te voeren om zijn vermogen te bevestigen om onze bedrijfsvereisten, volumes en strategische doelstellingen te ondersteunen. Het resultaat van deze concepttest was doorslaggevend en we kozen voor ActiveViam."

Shelley Magee, CEO van ActiveViam voegde toe "Met Natixis CIB die zijn relatie met ons uitbreidt, is het een bewijs van ActiveViam's financiële expertise in combinatie met Atoti's unieke technologie en recente innovaties om een 'must-have' frontoffice consolidatielaag in realtime voor risico's te leveren.

Over ActiveViam

ActiveViam is een snelgroeiende aanbieder van oplossingen voor de analyse van financiële gegevens

Gebouwd voor en vertrouwd door toonaangevende financiële instellingen levert ActiveViam actieve intelligentie voor complexe financiële analyses.

Het combineert ongeëvenaarde technologie, voortdurende innovatie en uitzonderlijke mensen om de kracht van realtime en gedetailleerde gegevens op schaal mogelijk te maken.

Met ActiveViam’s vlaggenschipproduct, Atoti, ontworpen als een hoogwaardige semantische laag, kunnen klanten geïntegreerde bedrijfsoplossingen voor het frontoffice en risico's implementeren, en tegelijkertijd toegang krijgen tot aanpasbare technologie.

ActiveViam is aanwezig in 's werelds toonaangevende financiële marktplaatsen: Londen, New York, Singapore, Sydney, Hongkong, Parijs en Frankfurt.

Voor meer informatie, ga naar activeviam.com of volg ons op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.