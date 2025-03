Lazard y Arini firman un acuerdo de cooperación y abastecimiento para crédito privado en EMEA

LONDRES Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Lazard, Inc. (NYSE: LAZ), empresa global de asesoramiento financiero y gestión de activos, y Arini Capital Management («Arini»), destacado gestor de crédito alternativo, han anunciado hoy una alianza centrada en soluciones de préstamo directo para prestatarios de la región EMEA. Así, la alianza fortalece aún más los servicios líderes de Lazard en asesoramiento sobre deuda y soluciones de capital en EMEA, y ofrecerá a sus clientes de asesoramiento corporativo y patrocinios acceso a una potencialmente nueva alternativa de financiación flexible. Lazard Asset Management también tendrá la capacidad de presentar a sus clientes esta estrategia única de crédito privado. La colaboración proporcionará a Arini acceso a las actividades de emisión de Lazard para prestatarios de mediana capitalización en toda la región EMEA, siempre de conformidad con las obligaciones de Lazard y las condiciones de consentimiento del cliente, siendo además un componente clave del lanzamiento de la estrategia europea de préstamos directos de Arini. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

