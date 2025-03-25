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理學與國立臺灣科技大學在次世代材料研究領域展開合作

～在前沿材料與先進封裝領域活用X射線CT設備～

original ▲合作啟動儀式現場

▲合作啟動儀式現場

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 理學控股集團旗下的日商理學（總部：東京都昭島市 代表董事社長：川上潤，以下簡稱「理學」）與國立臺灣科技大學（以下簡稱「臺科大」）並於2025年2月27日建立了戰略合作夥伴關係。雙方將共同推進CT掃描設備「CT Lab HV」的3D影像重建技術在前沿材料※1和先進封裝領域的應用研究。

CT Lab HV可處理從小型到大型（直徑600 mm，高度1200 mm）的各種尺寸的樣品。該設備能夠以非破壞且高解析度的方式觀察珍貴樣品的內部結構。除了內部結構檢查外，透過3D影像重建技術，還能進行流量（流體在一定時間內移動的量）和壓力模擬。
臺科大作為支持臺灣高科技產業發展的重要力量，將透過活用Rigaku的非破壞分析技術，推進先進材料和封裝研究。
這些研究成果有望為次世代材料開發做出貢獻，並促進高端製造業顧客實現創新。

理學集團CEO川上潤表示：「我對於臺科大的戰略合作夥伴關係感到非常興奮。我確信這次合作將成為理學與顧客共同創新的第一步。」
臺科大校長顏家鈺表達了對理學的感謝，並表示：「由於Rigaku的支持，臺灣的高科技人才能夠利用日本卓越的設備進行研究，實現協同研究成果。」 臺科大工學院院長陳明志表示：「透過此次合作夥伴關係，本校在高端製造相關分析和研究能力將大幅提升。未來，聯合實驗室將在臺灣先進材料研究與分析領域廣泛開展活動。我們還計劃建立數據庫，以促進最先進的即時分析軟體開發。」

※1）有可能實現新技術和創新的先進材料

【X射線CT「CT Lab HV」詳情】
連結：https://rigaku.com/ja/products/imaging-ndt/x-ray-ct/ct-lab-hv　

【關於理學集團】 理學集團是以X射線分析為核心，包含熱分析等先進分析技術，引領社會的技術專家團隊。作為產業和研究用分析解決方案合作夥伴，自1951年創立以來，已在90多個國家與顧客共同成長。公司在日本國內擁有極高市佔率，海外銷售額達約70%。應用領域從半導體、電子材料、電池、環境能源到生命科學等領域不斷擴大。全球2,000多名員工正致力於實現「以觀察之力，改變世界」的創新理念。詳情請至rigaku-holdings.com

Contacts

【新聞稿相關諮詢】
理學控股股份有限公司　企業傳訊部
部長　姫野 佐和
TEL: +81-90-6331-9843　e-mail: prad@rigaku.co.jp

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Rigaku Holdings Corporation

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