Infor与Kinaxis为离散制造商推出企业规划解决方案

Share

适用于Infor CloudSuites for Discrete Manufacturing的Kinaxis Planning One将实现先进的供应链规划以提升可视性与敏捷性

纽约和安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 行业云集成解决方案提供商Infor与端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今日宣布建立新的合作伙伴关系,以帮助中端市场离散制造公司更好地使供应链计划与业务目标和战略保持一致。 此次合作包括推出适用于Infor CloudSuite Industrial Enterprise、CloudSuite Automotive以及CloudSuite Aerospace and Defense的Kinaxis Planning One,该方案将Infor为离散制造商提供的解决方案与Kinaxis的先进供应链协调解决方案及其旗舰平台Maestro™进行了集成。 客户——尤其是汽车、工业、耐用消费品、高科技以及航空航天与国防领域的客户——将能够无缝连接供应链网络中的运营、战术和战略规划流程,为其数据创建单一的真实来源。适用于Infor CloudSuites for Discrete Manufacturing的Kinaxis Planning One将需求、库存和供应规划整合在一个视图中,并具备强大的情景管理功能,使离散制造商能够对不同的需求和供应情景进行建模,并根据收入、成本、时间或可持续性驱动因素选择最佳方案。 Kinaxis全球合作伙伴部门负责市场推广和战略运营的执行副总裁Conrad Mandala表示:“我们对创新以及为客户实现最佳成果的共同承诺,将对我们共同支持的制造商产生重大影响。中端市场的制造商不像大公司那样有能力缓冲诸如高额关税等复杂情况带来的影响。我们很高兴能与Infor合作,共同助力制造企业提升长期敏捷性与韧性。” Infor行业与解决方案战略高级副总裁Andrew Kinder表示:“随着离散制造商在更快、更敏捷和更高效地满足客户需求方面面临不断增加的压力,只有借助特定于行业的基于云的技术,才能构建和维护具有韧性的供应链。我们与Kinaxis的合作基于我们共同的承诺,即为客户提供最佳工具,使其在复杂多变、难以预测的环境中实现卓越的供应链管理。” 此次合作将在Infor位于北美以及欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的业务团队中组建一支专注于中端市场的销售团队,他们将专注于与客户互动并部署这一全新的云原生解决方案。 如需了解更多信息,请访问Kinaxis与Infor的合作伙伴关系页面。 关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的领导者,为复杂的全球供应链提供技术,并为管理供应链的人员提供支持,从而造福于人类。我们强大的融入AI技术的供应链协调平台Maestro™结合专有技术和方法,为整个供应链提供全面的透明度和灵活性,涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖,可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息,请访问kinaxis.com或在LinkedIn上关注我们。 关于Infor

Infor是行业专属的商业云软件领域的全球领导者。我们为重点行业开发集成解决方案。Infor的业务关键型企业应用程序和服务旨在以安全的方式提供可持续的运营优势,并更快地实现价值。全球超过175个国家的6万多家企业依靠Infor的1.7万名员工来帮助实现其业务目标。作为Koch旗下公司,我们的财务实力、股权结构和长期发展愿景使我们能够与客户建立持久、互利的关系。敬请访问www.infor.com。 本公告反映了Infor可能针对本文所述特定产品采取的方向,但Infor可自行决定对其进行更改,无论是否通知您。本公告在任何方面均不构成对您的承诺,您不应依赖本文档或其任何内容来做出任何决策。即使本文档中进行了相关描述,抑或此等描述伴有“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预计”、“预测”、“应该”、“将会”等词语和/或类似表述,Infor并未承诺开发或交付任何特定的增强功能、升级版本、产品或功能。许多因素可能会影响Infor的产品开发计划以及未来产品发布的性质、内容和时间安排,所有这些均由Infor自行决定。本公告的全部或部分内容不得纳入与Infor或其子公司或附属公司签订的任何合同协议中。Infor明确声明对本公告不承担任何责任。 适用于Infor LN CloudSuite的Kinaxis Planning One 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Kinaxis Inc.

Get RSS Feed