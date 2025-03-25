Qraft Technologies與RHB Asset Management聯手推出馬來西亞第一支人工智慧 (AI) 輔助多元資產基金

南韓，首爾 & 馬來西亞，吉隆坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一流人工智慧投資技術公司Qraft Technologies欣然宣布與RHB Asset Management Sdn Bhd（以下簡稱「RHBAM」）合作推出「RHB動態人工智慧配置基金」（RHB Dynamic Artificial Intelligence Allocator Fund，以下簡稱「該基金」）。這支基金是馬來西亞第一支由銀行支持的資產管理公司注資發行的人工智慧輔助多元資產基金，深具重大意義。

這支新基金也是Qraft提出的第一道主動管理投資戰略，運用該公司專有的人工智慧模型研究各資產類別波動性，包括涉及數位資產的集體投資計畫（Collective Investment Schemes，以下簡稱「CIS」）。RHB動態人工智慧配置基金採用Qraft的先進人工智慧科技預測風險性資產市場的波動性並動態調整其投資組合的持倉。Qraft使用了80多個資料庫訓練其人工智慧模型，包括宏觀經濟指標、技術指標及價格變動，每月積極將基金的資產配置再平衡於0%至100%之間。採用資料驅動的目的是為了減輕下行風險，同時在瞬息萬變的投資環境中適時抓住市場上的機會。

「能夠與RHBAM合作推出馬來西亞第一支人工智慧輔助多元資產基金，令我們感到萬分欣喜。」Qraft Technologies執行長Marcus Kim表示，「它的推出代表人工智慧科技與多元資產投資的結合作出了重大突破，納入數位化資產，使投資者能夠借助高明的風險管理方法，將投資分配於最佳標的。」

有鑑於全球公司加速納入數位資產，Qraft與RHBAM的合作為馬來西亞樹立了人工智慧輔助投資解決方案的新標準。該基金旨在為投資者提供一套創新智慧化人工智慧輔助工具，藉由最佳投資組合實現投資組合多元化。

「RHBAM矢志拓展投資創新的可能性。與Qraft Technologies的合作讓我們邁出重大一步，為馬來西亞的投資者提供準確應對市場變動的動態人工智慧輔助工具以進行多元資產投資，包括數位資產。整合Qraft的先進技術讓我們得以向客戶提供更具智慧性的風險管理途徑，找出最佳倉位，也鞏固我們身為下世代投資解決方案先驅的地位。」RHBAM總經理暨執行長Ng Chze How說。

關於Qraft Technologies

Qraft Technologies是人工智慧投資解決方案的全球翹楚，提供由人工智慧輔助的安全選擇、資產配置及交易執行工具。自從2016年成立以來，Qraft以領航者之姿開發人工智慧投資科技、管理由人工智慧輔助的指數型基金 (ETF) 並與多家全球首屈一指的金融機構合作。Qraft在2022年得到軟銀集團 (SoftBank Group) 注資1.46億美元，穩固它在人工智慧輔助金融產業中的領導地位。

關於RHB Asset Management

RHB Asset Management Sdn Bhd (RHBAM) 是RHB Investment Bank Berhad的全資子公司，提供跨多種資產類別的全套投資解決方案。RHBAM在馬來西亞及該區域奠下了穩固基礎，致力透過尖端投資戰略促進金融創新，為投資人創造價值。

免責聲明

本稿目的僅在發布一般資訊。這些資訊含有一定的假設性成分，根據的是本稿發布當日可得的資料和狀況，可能隨時更改，恕不另行通知。本公司編寫了「RHB動態人工智慧配置基金」（RHB Dynamic Artificial Intelligence Allocator Fund，以下簡稱「該基金」）的《產品要項說明》（Product Highlights Sheet，以下簡稱「PHS」）說明該基金的重要特性及風險，投資者有權索取。我們建議投資者在投資前索取、閱讀並理解PHS與2025年3月17日發布的《投資人說明書》(Information Memorandum) 及其補充資料（如有）內容。該《投資人說明書》已遞交馬來西亞證券監督委員會（Securities Commission Malaysia，以下簡稱「SC」），後者不對其內容負責。遞交《投資人說明書》不表示SC推薦或認可該基金。投資人應審慎評估各類因素，包括其費用及收費。投資人還應注意其單位價格和應付分派款項（如有）可能上下波動。我們僅在收到《投資人說明書》中提及的申請表後才進行與《投資人說明書》相關的任何單位發行。PHS及《投資人說明書》的副本可在我們的所有辦事處及網站取得。如需進一步資訊，請造訪我們的網站：www.rhbgroup.com/myinvest。我們懇請投資者注意投資必然涉及投資風險，無法保證任何投資目標的實現。投資人應在投資前自行評估並在必要時諮詢專業意見，不應僅憑本稿內容做出任何投資決定。本基金管理人並在此指出本基金的特有風險包括流動性風險、貨幣風險、國家風險、利率風險、信用與違約風險、金融衍生性商品風險、股票風險、股票相關證券風險、集體投資計畫風險、集中風險、資本分配風險、過度依賴人工智慧模型的風險。《投資人說明書》中詳述了這些風險與其他一般性風險。SC尚未審查該文件。

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