Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co.宣布与Applestone Solutions建立合作伙伴关系

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 知名自助智能储物柜和自动售货机制造商Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. (ZHILAI)今日宣布与灵活自动售货机软件领域的领军企业Applestone Solutions建立战略合作伙伴关系。此次合作彰显了ZHILAI和Applestone对通过基于云的软件解决方案推动原始设备制造商(OEM)产品销售的承诺。

ZHILAI海外部门经理Frank Qu表示:“我们很高兴能与Applestone达成软件开发合作。他们致力于提供卓越的客户体验和最新的商业情报,这使其解决方案非常适合美洲和欧洲的企业。能够将他们的软件与我们的自动售货机硬件以及成熟的储物柜解决方案相结合,我们感到尤为振奋。”

Applestone Solutions首席执行官Joshua Applestone表示:“软件能够带动原始设备制造商的硬件销售,而此次合作正是这一原则的体现。通过将我们的软件能力与ZHILAI在自动售货机领域的专业知识相结合,我们使其能够拓展到新的零售品类,并适应各种不同的产品类型。这次合作让ZHILAI团队能够专注于他们最擅长的事情——制造高品质、精心设计的自动售货机和智能储物柜,而我们持续的软件创新则有助于满足不断变化的客户需求。”

此次合作使ZHILAI的客户能够立即借助Applestone在特定应用场景和产品类型方面的专业知识:

防止商品损耗

易腐食品销售

通过智能储物柜和自动售货机实现线上购买线下取货(BOPIS)

需要身份验证的受管制产品 电子烟产品和酒类 药品

冷冻肉类和禽类产品

化妆品

剃须用品

手机壳、耳机和电池

非处方药

Applestone首席技术官Greg Kelleher表示:“自动售货行业需要可靠的解决方案,能够售卖从易腐食品到电子产品再到受管制产品的各种商品。我们与ZHILAI的合作展示了我们的开放标准、可扩展的软件架构以及敏捷的开发方式如何提升原始设备制造商的硬件产品,为全球运营商创造新的机会。”

ZHILAI总经理Song Wang补充道:“我们与Applestone Solutions合作推出了全面的自动售货系统,将我们精心设计的机器与创新软件相结合。这次合作增强了我们的竞争地位,使我们能够更好地服务于全球快速增长的自动售货市场。”

此次合作带来了显著的优势:

成熟的软件与精心设计的自动售货机和智能储物柜相集成

对硬件和软件提供及时响应的技术支持

针对北美和欧洲市场的增强功能

持续的软件创新为运营商和业务合作伙伴带来新的营收机会

关于SHENZHEN ZHILAI SCI AND TECH CO., LTD:SHENZHEN ZHILAI SCI AND TECH CO., LTD是自动售货机硬件的领先制造商和自动化零售解决方案的领先提供商。ZHILAI专注于高品质的工程设计和创新解决方案,提供可靠的自动售货机和智能储物柜产品,满足全球市场上不同运营商的需求。

关于Applestone Solutions:Applestone提供安全、可扩展的软件即服务(SaaS)解决方案,帮助零售商拓展业务、推广更多产品、实现库存管理自动化,并提供客户友好的线上购买线下取货(BOPIS)服务。该公司专注于新兴的自动售货应用场景,如防止商品损耗、需要身份验证的受管制产品销售、易腐食品自动售货以及大屏幕数字标牌等。得益于其架构方法和对开放标准的坚持,Applestone的软件能够轻松与第三方系统集成,包括零售商现有的销售点销售和忠诚度软件、会计和税务申报应用程序以及其他基于云的服务。

更多信息可访问:http://www.smartelocker.com/index.html或https://www.applestonesolutions.com/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。