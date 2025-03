Infor y Kinaxis lanzaron una solución para la planificación de recursos empresariales para la industria de manufactura por unidades

NUEVA YORK Y OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Infor, la compañía integral en la nube para la industria, y Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global en orquestación de cadenas de suministro de extremo a extremo, anunciaron hoy una nueva alianza que permitirá alinear mejor la planificación de la cadena de suministro con los objetivos y las estrategias empresariales para la industria de manufactura por unidades de mercado medio.

La alianza incluye el lanzamiento de Planning One de Kinaxis para los CloudSuite Industrial Enterprise, CloudSuite Automotive y CloudSuite Aerospace and Defense de Infor, que integra las soluciones de Infor para la industria de manufactura por unidades a las herramientas avanzadas de orquestación de la cadena de suministro de Kinaxis junto con su plataforma insignia: Maestro™.

Los clientes, específicamente los de los sectores automotriz, industrial, de bienes de consumo duraderos, de alta tecnología, y el aeroespacial y de defensa, podrán conectar sin problemas los procesos de planificación operativa, táctica y estratégica a través de las redes de la cadena de suministro para crear una única fuente de verificación para sus datos. La solución Planning One de Kinaxis para los CloudSuites de Infor para la industria de manufactura por unidades combina la planificación de la demanda, el inventario y los suministros en una sola vista con gestión avanzada de escenarios. Esto permite a los fabricantes configurar diferentes escenarios de oferta y demanda, y seleccionar el mejor plan según determinados factores, como ingresos, costos, tiempo o sostenibilidad.

“Nuestro compromiso compartido con la innovación y con impulsar los mejores resultados posibles para nuestros clientes tendrá un impacto significativo en los fabricantes a los que apoyaremos juntos”, dijo Conrad Mandala, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Estratégicas y Comercialización de la organización internacional socios de Kinaxis. “Los fabricantes del mercado medio no tienen la misma capacidad para amortiguar situaciones complejas, como tarifas altas, de la misma forma que las grandes empresas. Estamos muy entusiasmados con la alianza con Infor para ayudar a los fabricantes a ser más ágiles y resistentes a largo plazo”.

“Ante la creciente presión de los fabricantes de la industria de manufactura por unidades por satisfacer demandas de clientes de forma más rápida, ágil y eficiente, la construcción de cadenas de suministro resistentes solo es posible con tecnologías específicas de la industria y basadas en la nube”, dijo Andrew Kinder, vicepresidente sénior de Estrategia de Industria y Soluciones de Infor. “Nuestra colaboración con Kinaxis tiene como base el compromiso compartido de equipar a los clientes con las mejores herramientas para lograr la excelencia en la cadena de suministro frente a los retos de un panorama complejo e impredecible”.

Esta asociación activará un equipo de ventas para el mercado medio en Norteamérica y EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) dentro de Infor, enfocado en implementar esta nueva solución nativa en la nube.

Para obtener más información, visite la página de la asociación de Kinaxis y Infor.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder en la orquestación moderna de cadenas de suministro, impulsa cadenas de suministro globales complejas y brinda apoyo a las personas que las gestionan al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de cadenas de suministro Maestro™ basada en IA combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica multianual hasta la entrega de último kilómetro. Marcas de renombre mundial confían en nosotros para que les proporcionemos la agilidad y previsibilidad necesarias para navegar en los escenarios volátiles y disruptivos actuales. Para obtener más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Acerca de Infor

Infor es un líder global en software empresarial en la nube especializado por industria. Desarrollamos soluciones completas para nuestros sectores clave. Las aplicaciones y servicios empresariales de misión crítica de Infor están diseñados para ofrecer ventajas operativas sostenibles con precauciones de seguridad y un tiempo de creación de valor más rápido. Más de 60 000 organizaciones de más de 175 países confían en los 17 000 empleados de Infor para alcanzar sus objetivos de negocio. Como parte de Koch, nuestra solidez financiera, estructura de propiedad y visión a largo plazo nos permiten construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas con los clientes. Visite www.infor.com.

