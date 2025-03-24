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Infor與Kinaxis為離散製造商推出企業規劃解決方案

適用於Infor CloudSuites for Discrete Manufacturing的Kinaxis Planning One將實現先進的供應鏈規劃以提升可視性與敏捷性

紐約和安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 產業雲端整合解決方案供應商Infor與端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS)今日宣布建立新的合作夥伴關係，以協助中端市場離散製造公司更好地使供應鏈計畫與業務目標和策略保持一致。

此次合作包括推出適用於Infor CloudSuite Industrial Enterprise、CloudSuite Automotive以及CloudSuite Aerospace and Defense的Kinaxis Planning One，該方案將Infor為離散製造商提供的解決方案與Kinaxis的先進供應鏈協調解決方案及其旗艦平台Maestro™進行了整合。

客戶——尤其是汽車、工業、耐用消費品、高科技以及航空航太與國防領域的客戶——將能夠順暢連接供應鏈網路中的營運、戰術和策略規劃流程，為其資料建立單一的真實來源。適用於Infor CloudSuites for Discrete Manufacturing的Kinaxis Planning One將需求、庫存和供應規劃整合在一個視圖中，並具備強大的情景管理功能，使離散製造商能夠對不同的需求和供應情景進行建模，並根據收入、成本、時間或永續性驅動因素選擇最佳方案。

Kinaxis全球合作夥伴部門負責市場推廣和策略營運的執行副總裁Conrad Mandala表示：「我們對創新以及為客戶實現最佳成果的共同承諾，將對我們共同支援的製造商產生重大影響。中端市場的製造商不像大公司那樣有能力緩衝諸如高額關稅等複雜情況帶來的影響。我們很高興能與Infor合作，共同協助製造企業提升長期敏捷性與韌性。」

Infor產業與解決方案策略資深副總裁Andrew Kinder表示：「隨著離散製造商在更快、更敏捷和更高效地滿足客戶需求方面面臨不斷增加的壓力，只有借助特定於產業的採用雲端架構的技術，才能建構和維護具有韌性的供應鏈。我們與Kinaxis的合作基於我們共同的承諾，即為客戶提供最佳工具，使其在複雜多變、難以預測的環境中實現卓越的供應鏈管理。」

此次合作將在Infor位於北美以及歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的業務團隊中設立一支專注於中端市場的銷售團隊，他們將專注于與客戶互動並部署這一全新的雲端原生解決方案。

如欲瞭解更多資訊，請造訪Kinaxis與Infor的合作夥伴關係頁面

關於Kinaxis
Kinaxis是現代供應鏈協調領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的融入AI技術的供應鏈協調平台Maestro™結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊，請造訪kinaxis.com或在LinkedIn上關注我們。

關於Infor
Infor是產業專屬的商業雲端軟體領域的全球領導者。我們為重點產業開發整合解決方案。Infor的業務關鍵型企業應用程式和服務旨在以安全的方式提供永續的營運優勢，並更快地實現價值。全球超過175個國家的6萬多家企業仰賴Infor的1.7萬名員工來協助達成其業務目標。身為Koch旗下公司，我們的財務實力、股權結構和長期發展願景使我們能夠與客戶建立持久、互利的關係。敬請造訪www.infor.com

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適用於Infor LN CloudSuite的Kinaxis Planning One

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Christina Ledger
Infor傳播部資深總監
christina.ledger@infor.com

Matt Tatham
Kinaxis資深公關負責人
mtatham@kinaxis.com

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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Christina Ledger
Infor傳播部資深總監
christina.ledger@infor.com

Matt Tatham
Kinaxis資深公關負責人
mtatham@kinaxis.com

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