Infor en Kinaxis lanceren oplossing voor bedrijfsplanning voor discrete producenten

NEW YORK & OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Infor, het complete cloud-bedrijf voor de industrie, en Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), een wereldleider op het gebied van end-to-end orkestratie van de toeleveringsketen, kondigde vandaag een nieuw partnerschap aan dat een verbeterde afstemming van de plannen voor de toeleveringsketen op de zakelijke doelstellingen en strategieën voor discrete productiebedrijven in het middensegment levert.

Het partnerschap omvat de introductie van Kinaxis Planning One for Infor CloudSuite Industrial Enterprise, CloudSuite Automotive, en CloudSuite Aerospace and Defense, wat Infor’s oplossingen voor discrete producten integreert met de geavanceerde oplossingen voor orkestratie van de toeleveringsketen van Kinaxis en zijn vlaggenschipplatform Maestro™.

