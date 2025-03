インフォアとキナクシス、ディスクリート製造業向けエンタープライズ計画ソリューションを発表

キナクシスのディスクリート製造業者用Infor CloudSuites(インフォア・クラウドスイート)向けPlanning One(プランニング・ワン)が、可視性と機動性を高める高度なサプライチェーン計画を可能に

ニューヨーク&オンタリオ州、オタワ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 業界向けクラウドの総合企業であるインフォアと、エンド・ツー・エンドのサプライチェーン・オーケストレーションにおける世界的リーダーであるKinaxis®Inc.(キナクシス)(TSX:KXS)は、新たなパートナーシップを発表しました。両社はこれにより、中堅規模のディスクリート製造業者のサプライチェーン計画とビジネス目標・戦略の整合性を向上させます。 このパートナーシップには、インフォアのCloudSuite Industrial Enterprise(クラウドスイート・インダストリアル・エンタープライズ)、CloudSuite Automotive(クラウドスイート・オートモーティブ)、CloudSuite Aerospace and Defense(クラウドスイート・エアロスペース・アンド・ディフェンス)向けのキナクシスのPlanning Oneの開発が含まれています。この開発では、インフォアのディスクリート製造業向けソリューションと、キナクシスの高度なサプライチェーン・オーケストレーション・ソリューションおよび主力プラットフォームである「Maestro™」を統合します。 顧客(特に、自動車、産業機器、耐久消費財、ハイテク、航空宇宙・防衛分野)は、サプライチェーン・ネットワーク全体で業務計画、戦術的計画、戦略的計画のプロセスをシームレスに接続し、データのための信頼できる唯一の情報源を構築できるようになります。キナクシスのディスクリート製造業者用Infor CloudSuites向けPlanning Oneは、強力なシナリオ管理機能を搭載しており、需要、在庫、供給の計画を単一のビューで統合することが可能です。これにより、ディスクリート製造業者はさまざまな需要・供給シナリオをモデル化し、収益、コスト、時間、または持続可能性の要因に基づいて最適な計画を選択できるようになります。 「私たちの姿勢は、革新に取組み、お客様にとって最良の成果を追求するという点で共通しており、両社が共に支援する製造業に大きな影響をもたらすでしょう」と、 キナクシスのグローバル・パートナー部門担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼市場展開・戦略運営担当のコンラッド・マンダラは述べました。「中堅製造業者は、高関税などの複雑な課題を吸収する余力を大企業のようには持ち合わせていません。インフォアと提携することで、彼らがより機敏で強靭な存在になるための支援ができることを大変うれしく思います。」 「ディスクリート製造業者が、より迅速かつ柔軟で効率的に顧客の要求に応えることを求められる中、強靭なサプライチェーンの構築と維持は、業界特化型のクラウドベース技術だけが実現できることです」と、インフォアの業界およびソリューション戦略担当シニア・バイス・プレジデントであるアンドリュー・キンダー氏は述べました。「キナクシスとの協業は、両社共通の取り組みをベースに成り立っています。私たちは、複雑で予測困難な環境における課題に対処し、サプライチェーンを卓越したものにするために、顧客に最適なツールを提供していきます。」 このパートナーシップにより、インフォア内で北米およびEMEA(ヨーロッパ・中東・アフリカ)地域の中堅市場向け営業チームが編成されます。同チームは、顧客との連携および新たなクラウド・ネイティブ・ソリューションの導入に注力します。 詳細については、キナクシスとインフォアのパートナーシップ関連ページをご覧ください。 キナクシスについて

現代的なサプライチェーン・オーケストレーションにおける世界的リーダーであるキナクシスは、複雑なグローバル・サプライチェーンを支援し、それを管理する人々をサポートすることで、人類に貢献することを目指しています。当社の強力なAI搭載サプライチェーン・オーケストレーション向けプラットフォームであるMaestro™は、複数年にわたる戦略的プランニングからラストマイル配送まで、サプライチェーン全体に完全な透明性と機敏性を提供する独自のテクノロジーと技法を組み合わせたものです。当社は、今日の不安定かつ混乱した状況を乗り切るために必要な機敏性と予測可能性を提供することで、世界的に有名なブランドから信頼を得ています。さらなるニュースや情報については、kinaxis.comをご覧いただくか、LinkedInで当社をフォローしてください。 インフォアについて

インフォアは、業界特化型のビジネス・クラウド・ソフトウェアにおけるグローバル・リーダーです。当社は重点業界向けに包括的なソリューションを開発しており、ミッション・クリティカルなエンタープライズ・アプリケーションとサービスを通じて、セキュリティと迅速な価値創出を両立させた持続可能な業務上の優位性を実現しています。インフォアは、175か国以上の60,000以上の組織から信頼されており、17,000人の従業員が各企業の目標の達成を支援しています。また、コーク・インダストリーズの一員として、強固な財務基盤と所有構造、そして長期的な視点を持ち、顧客との持続的で相互に利益のある関係を築いています。是非、www.infor.comをご覧ください。 本発表は、本プレスリリースに記載された特定の製品に関してインフォアが今後取る可能性のある方向性を反映したものであり、これらはすべて、読者に対する予告の有無にかかわらず、インフォアの単独の裁量により変更される可能性があります。本発表は、いかなる形でもお客様に対するコミットメントを意味するものではなく、本書またはその内容に基づいて意思決定を行うべきではありません。また、本発表内で記載されている場合や、該当の記述が「予想する」「信じる」「期待する」「意図する」「〜かもしれない」「計画する」「見積もる」「予測する」「〜すべき」「〜するだろう」などの言葉や、それに類似した表現が伴っていたとしても、インフォアは、いかなる特定の機能強化、アップグレード、製品、または機能の開発や提供を約束するものではありません。多くの要因がインフォアの製品開発計画や、将来の製品リリースの性質・内容・タイミングに影響を与える可能性があり、これらはすべてインフォアの単独の裁量に委ねられています。本発表の全文または一部は、インフォアまたはその子会社・関連会社との契約に組み込まれることはありません。インフォアは本発表に関して一切の責任を明確に否認します。 Infor LN CloudSuite向けKinaxis Planning One 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

