Infor e Kinaxis lanciano una soluzione di pianificazione aziendale per produttori discreti

NEW YORK e OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Infor, l'azienda completa con cloud industriale, e Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), un leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, ha annunciato oggi una nuova collaborazione che offrirà un migliore allineamento di piani delle catene di fornitura con obiettivi e strategie commerciali per le società di produzione discreta della fascia media di mercato.

La collaborazione comprende il lancio di Kinaxis Planning One for Infor CloudSuite Industrial Enterprise, CloudSuite Automotive, e CloudSuite Aerospace and Defense, che integra le soluzioni di Infor per i produttori discreti con le soluzioni avanzate di orchestrazione delle catene di fornitura di Kinaxis e della sua prestigiosa piattaforma Maestro™.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.