日本理学公司与国立台湾科技大学在前沿材料研究领域精诚合作

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 理学控股集团的子公司理学股份有限公司（总部：东京都昭岛市 董事总经理：川上 润，以下简称“理学”）与国立台湾科技大学（以下简称“NTUST”）并于2025年2月27日建立了战略伙伴关系。双方就前沿材料※1和先进封装领域如何应用CT扫描设备“CT Lab HV”的三维影像重构技术开展共同研究。

CT Lab HV适合扫描从小型到大型（直径600 mm、高度1200 mm）的各种尺寸。它能以非破坏性和高分辨率地观察珍贵物体的内部结构。除了检查内部结构以外，通过三维图像重构技术还可以进行流量（流体在一定时间内移动的量）和压力模拟。

台湾高科技产业支柱的NTUST，将通过运用理学公司的非破坏性分析技术，开展前沿材料与先进封装的研究。

这些研究结果将有助于开发前沿材料，也有助于实现与高端制造业客户之间的创新。

理学集团的CEO川上润做了如下发言：“我们对与NTUST的战略合作伙伴关系感到非常兴奋。我相信这项合作将成为理学公司与客户共同创新的第一步。”

NTUST的顏家钰校长对理学公司表示感谢并发言如下：“在理学公司的支持下，台湾的高科技人才得以使用日本的精良设备进行研究，这将使我们能够获得相辅相成的研究成果。”

NTUST工程学院的陈明志院长如下发言：“通过此次合作，本校将大幅提高高端制造相关的分析研究能力。今后共同实验室将广泛开展台湾的前沿材料研究与分析领域的活动。我们还将建立一个数据库来开发先进的实时分析软件。”

※1）有可能实现新技术和创新的前沿材料

【X射线CT “CT Lab HV”详细情况】

URL：https://rigaku.com/ja/products/imaging-ndt/x-ray-ct/ct-lab-hv

【理学集团简介】

理学集团是以X射线分析为核心，凭借包括热分析等在内的前沿分析技术引领社会发展的技术人员集团。作为工业与研究分析的解决方案合作伙伴，自1951年成立以来在90多个国家与客户共同发展。在日本国内拥有极高的市场占有率，海外营业额约达70%。应用领域从半导体、电子材料、电池、环境、能源到生命科学日益扩大。全球2000多名员工本着“用透视之力改变世界”的理念致力于实现创新。更多信息请访问rigaku-holdings.com。