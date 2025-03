Le constructeur australien Custom Denning accélère ses commandes pour électrifier ses bus avec les batteries durables de Forsee Power

SYDNEY & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Custom Denning, l'un des principaux constructeurs australiens de bus et d'autocars, et Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert en systèmes de batteries, annoncent une nouvelle collaboration pour offrir des transports publics zéro émission en Australie.

Depuis 2023, les deux entreprises équipent les bus Element 2 de Custom Denning avec les systèmes de batteries haute énergie FORSEE ZEN PLUS, permettant aux véhicules de fonctionner sur une seule charge tout au long de la journée. Plus de 150 bus ont déjà été mis en service en Australie et plus d'une centaine suivront dans les prochains mois.

Custom Denning accélère la production du modèle Element 2

Les projets australiens en matière de transports publics zéro émission s'accélèrent et le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a commencé à convertir ses 8 000 bus diesel en bus électriques afin d'atteindre une conversion complète en 2035 dans le Grand Sydney et d'ici 2047 dans le reste de l'État.

Custom Denning, le plus ancien constructeur de bus d'Australie, a lancé une nouvelle gamme de bus électriques en 2023, fabriqués dans l'ouest de Sydney et a déjà livré plus de 150 bus à des villes du pays. Le constructeur australien étend également ses activités en Europe, avec 10 bus en service sur le réseau Rotala au Royaume-Uni. Custom Denning augmente ses capacités de production et peut produire des centaines de bus supplémentaires par an pour répondre à la demande croissante.

Le constructeur australien a choisi les systèmes de batterie FORSEE ZEN PLUS pour électrifier ses bus Element avec une énergie embarquée de 462 kWh afin qu'ils puissent parcourir jusqu'à 500 km en une seule charge.

Forsee Power, leader en matière de performance et de durabilité des batteries

Forsee Power a équipé plus de 4 200 bus de systèmes de batteries haute puissance et haute énergie. Expert en systèmes de batteries, il s'est imposé comme le premier fournisseur de systèmes de batteries pour bus hors de Chine.

Le système de batterie lithium-ion NMC haute énergie FORSEE ZEN PLUS associe une gestion thermique liquide haute performance à une durée de vie exceptionnelle de 5 000 cycles. Ces caractéristiques permettent aux opérateurs de transport de bénéficier d'un coût total de possession (TCO) ultra-compétitif. Produit innovant, ZEN PLUS permet une recharge nocturne, mais aussi une recharge rapide en moins d'une heure, offrant ainsi une grande flexibilité aux opérateurs de transport. Le mois dernier, 13 bus Element 2 ont été équipés d'un système de recharge par pantographe, et Custom Denning a réalisé des sessions de recharge rapide consécutives de 1 C avec un seul chargeur pantographe en présence de Transport for New South Wales (TfNSW). Ces performances remarquables démontrent la capacité de l'Element 2 à assurer une recharge rapide et fiable, garantissant ainsi le respect des horaires des transports en commun.

Acteur durable, Forsee Power est signataire du Pacte mondial des Nations Unies et s'engage à respecter les normes relatives au travail des enfants et aux droits humains, y compris l'esclavage moderne. Forsee Power a intégré volontairement des audits ESG de ses fournisseurs à ses pratiques afin de garantir le plus haut niveau de conformité. Réalisé par Bureau Veritas depuis 2022 pour ses principaux fournisseurs, ce processus d'audit vise à évaluer la conformité des fournisseurs aux normes éthiques, environnementales et sociales définies par l'entreprise et permet d'identifier, de mesurer et de suivre leurs performances. Cet audit externe s'ajoute à l'audit ESG interne et à la signature du Code de conduite des fournisseurs de Forsee Power, exigé par le Groupe. Le Groupe est également très engagé dans la décarbonation de ses produits et de ses opérations et a récemment reçu la validation de ses trajectoires de décarbonation par SBTi.

« Chez Custom Denning, nous ne nous contentons pas de construire des bus de classe mondiale, nous les construisons de manière éthique et responsable. Nous avons choisi de nous associer à Forsee Power, premier fabricant de batteries pour bus hors de Chine, qui bénéficie d'une solide expérience dans ce domaine et place le développement durable au cœur de ses activités. Cela donne à nos clients confiance en la qualité et la conscience professionnelle », explique Simon Fitzgerald, Directeur de l'ingénierie chez Custom Denning.

« Nous sommes fiers de nous associer à Custom Denning, leader historique des véhicules commerciaux en Australie, pour contribuer à la réduction des émissions de CO2 dans les transports publics du pays. Forsee Power a développé une large gamme de systèmes de batteries pour répondre à tous les besoins d'électrification des bus. Qu'il s'agisse de recharge nocturne, de recharge rapide ou véhicules à hydrogène, nous proposons le système de batterie adapté ainsi que les services après-vente nécessaires pour accompagner nos clients tout au long de la vie de leurs équipements », explique Frédéric Poupeau, vice-président Asie-Pacifique chez Forsee Power.

À propos de Custom Denning

Custom Denning est l'un des constructeurs d'autobus les plus anciens et les plus réputés d'Australie, fort d'une longue expérience dans la fabrication d'autobus fiables et de haute qualité. Ses produits sont fabriqués par une équipe hautement qualifiée, des ingénieurs aux carrossiers. Custom Denning utilise les dernières technologies innovantes et chaque produit est rigoureusement testé dans les conditions locales australiennes pour garantir des années de service dynamique. Custom Denning s'efforce actuellement de minimiser son empreinte environnementale en proposant des produits renouvelables innovants, comme l'Element, son modèle de bus zéro émission entièrement australien. L'entreprise s'engage dans les technologies d'énergie propre pour créer un avenir plus durable.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. 4 200 bus et 145 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 750 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower