Infor et Kinaxis lancent une solution de planification d'entreprise pour les fabricants discrets

NEW YORK et OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Infor, l'entreprise complète de cloud computing, et Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat qui permettra d'améliorer l'alignement des plans de la chaîne d'approvisionnement avec les objectifs et les stratégies de l'entreprise pour les sociétés de fabrication discrète de taille moyenne.

Ce partenariat comprend le lancement de Kinaxis Planning One pour Infor CloudSuite Industrial Enterprise, CloudSuite Automotive et CloudSuite Aerospace and Defense, qui intègre les solutions d'Infor pour les fabricants discrets avec les solutions avancées d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de Kinaxis et sa plateforme phare Maestro™.

Les clients, spécifiquement ceux des secteurs de l'automobile, de l'industrie, des biens de consommation durables, de la haute technologie et de l'aérospatiale et de la défense, pourront connecter de manière transparente les processus de planification opérationnelle, tactique et stratégique à travers les réseaux de la chaîne d'approvisionnement afin de créer une source unique de vérité pour leurs données. Kinaxis Planning One pour Infor CloudSuites for Discrete Manufacturing intègre la planification de la demande, des stocks et de l'approvisionnement en une seule vue avec une gestion puissante des scénarios, permettant aux fabricants discrets de modéliser différents scénarios de demande et d'approvisionnement et de sélectionner le meilleur plan en fonction du chiffre d'affaires, des coûts, du temps ou des facteurs de durabilité.

« Notre engagement commun en faveur de l'innovation et de l'obtention des meilleurs résultats pour nos clients aura un impact significatif sur les fabricants que nous soutiendrons ensemble », déclare Conrad Mandala, vice-président directeur chargé de la commercialisation et des opérations stratégiques pour l’organisation des partenaires mondiaux chez Kinaxis. « Les fabricants du marché intermédiaire n'ont pas la même capacité à amortir les complexités, comme les tarifs importants, de la même manière que les grandes entreprises. Nous sommes ravis de nous associer à Infor pour aider les fabricants à être plus agiles et plus résilients sur le long terme. »

« Tandis que les fabricants discrets font face à une pression accrue pour satisfaire les demandes des clients plus rapidement, et avec plus d'agilité et d'efficacité, la construction et le maintien de chaînes d'approvisionnement résilientes ne peuvent être réalisés qu'avec des technologies spécifiques à l'industrie et basées sur le cloud », déclare Andrew Kinder, vice-président principal chargé de l’industrie et de la stratégie des solutions chez Infor. « Notre collaboration avec Kinaxis est fondée sur notre engagement commun à équiper les clients avec les meilleurs outils pour atteindre l'excellence de la chaîne d'approvisionnement face aux défis d'un paysage complexe et imprévisible. »

Ce partenariat activera une équipe de vendeurs du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en EMEA au sein d'Infor, qui se concentrera sur l'engagement de leurs clients et le déploiement de la nouvelle solution basée sur le cloud.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page du partenariat entre Kinaxis et Infor.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d’Infor

Infor est un leader mondial dans le domaine des logiciels d'entreprise dans le cloud, spécialisés par secteur d'activité. Nous développons des solutions complètes pour nos secteurs d'activité. Les applications et services d'entreprise critiques d'Infor sont conçus pour offrir des avantages opérationnels durables avec une sécurité et un temps de retour sur investissement plus rapide. Plus de 60 000 organisations dans plus de 175 pays comptent sur les 17 000 employés d'Infor pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. En tant que société Koch, notre solidité financière, notre structure de propriété et notre vision à long terme nous permettent d'entretenir des relations durables et mutuellement bénéfiques avec nos clients. Rendez-vous sur www.infor.com.

Cette annonce reflète la direction qu'Infor pourrait prendre en ce qui concerne le ou les produits spécifiques décrits dans le présent document, qui peut être modifié par Infor à sa seule discrétion, avec ou sans préavis. Cette annonce ne constitue en aucun cas un engagement envers vous, et vous ne devez pas vous baser sur ce document ou sur son contenu pour prendre une décision. Infor ne s'engage pas à développer ou à fournir une amélioration, une mise à jour, un produit ou une fonctionnalité spécifique, même si cela est décrit dans cette annonce et même si cette description est accompagnée de mots tels qu’« anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prédire », « devrait », « sera » et/ou des expressions similaires. De nombreux facteurs peuvent affecter les plans de développement de produits d'Infor ainsi que la nature, le contenu et le calendrier des futurs lancements de produits, qui restent tous à la seule discrétion d'Infor. Ce communiqué, en tout ou en partie, ne peut être incorporé dans aucun accord contractuel avec Infor, ses filiales ou ses sociétés affiliées. Infor décline expressément toute responsabilité concernant cette annonce.

Kinaxis Planning One for Infor LN CloudSuite

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.