Enlaps lance Planet Watch by Enlaps à l’occasion de l’Année Internationale de la Préservation des Glaciers

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Enlaps, startup grenobloise spécialisée dans le suivi des projets longue durée, annonce le lancement de Planet Watch by Enlaps. Cette initiative ambitieuse vise à soutenir la communauté scientifique et à sensibiliser le grand public aux impacts du changement climatique sur les glaciers. Enlaps s’engage ainsi à consacrer 1% du volume de ses caméras timelapse Tikee vendues, au suivi des évolutions environnementales.

Une technologie au service des glaciers, plébiscitée par les scientifiques

Adoptée par de nombreux glaciologues, la solution Tikee combine une caméra 100 % autonome (alimentée par énergie solaire, connectée en 4G, équipée d’un GPS et résistante aux conditions extrêmes) et la plateforme cloud myTikee. Cette dernière génère des contenus de haute qualité et fournit des données essentielles pour l’analyse des phénomènes climatiques sur la fonte des glaciers.

Grâce à cet écosystème, les scientifiques peuvent documenter avec une précision inédite les évolutions des glaciers en divers points du globe : Santa Isabel en Colombie, Fellaria en Italie, Glacier des Bossons en France, Heinabergjökull en Islande, et bien d’autres.

40 projets par an pour mieux comprendre les changements climatiques

Depuis la COP26, Enlaps s’est engagé dans plusieurs projets de suivi des glaciers. Avec Planet Watch by Enlaps, l’ambition est renforcée : 10 projets seront sélectionnés chaque trimestre, soit 40 projets par an, pour améliorer la connaissance des impacts du climat sur des sites stratégiques de la planète.

Un jury d’experts composé de personnalités reconnues pour leur engagement climatique – dont Antoine Auberton-Hervé (CEO d’Enlaps), Dr. Heidi Sevestre (Glaciologue, conférencière, auteure), Michael Zemp, Prof. Dr. Directeur WGMS World Glacier Monitoring Service – sélectionnera les projets sur la base de critères scientifiques et techniques.

« Face au dérèglement climatique et à l’occasion de l’Année internationale des glaciers, il nous semblait essentiel de proposer une initiative alignée avec nos valeurs et notre engagement pour l’environnement. Grâce à Planet Watch, nous mettons notre technologie au service de la science et de la préservation des glaciers. »

— Antoine Auberton-Hervé, CEO d’Enlaps

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 juin 2025 sur le site officiel de Planet Watch by Enlaps.

À propos de Planet Watch by Enlaps

Enlaps, consciente des enjeux environnementaux et de leur impact, a créé l'initiative Planet Watch by Enlaps pour mettre à disposition de la communauté scientifique sa solution Tikee. Cette initiative permet aux chercheurs du monde entier de suivre et d’évaluer l’impact du réchauffement climatique grâce à des caméras stratégiquement positionnées sur des glaciers emblématiques. Les données recueillies seront essentielles pour documenter les évolutions du climat et sensibiliser le public à l’urgence de l’action.

En savoir plus : https://enlaps.io/planet-watch