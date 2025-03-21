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Swiss Virtual Clinic，專為白內障手術打造的線上平台

請在4月3日至6日前造訪在新德里舉行的亞太眼科學會大會 (APAO Congress)，一探Swiss Virtual Clinic為您準備的獨家展示！患者及眼科專業人員現在只要造訪一個平台，便可以取得清晰可靠的資訊。今天便加入sav-iol.com！

瑞士，紐沙提勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 如果您本人或是親朋好友要進行白內障手術，一定會發現，光是排山倒海而來的大量資訊便足以讓人喘不過氣。想找出值得信賴的詳細資料並不容易，正因為如此，Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA) 特別打造了「Swiss Virtual Clinic」。這座首開先河的線上平台專為患者眼科專業人員量身打造，以一站式服務提供正確資訊，告別過去種種繁瑣惱人的工作。

白內障手術是一種常見的眼科手術，然而許多患者對它仍然感到陌生。Swiss Virtual Clinic設計簡明易用的介面提高資訊的清晰度，解釋手術流程及各種潛在考量，讓患者預先做好準備。這些服務完全免費公開於sav-iol.com

眼科專業人員來說，跟上白內障手術的最新動態是一項挑戰。尋找從可用工具到技術查詢的種種資訊都需要時間，而這些時間原本可以用來給患者更好的照護。新推出的Swiss Virtual Clinic提供專業功能區，內含支援他們工作所需的大量寶貴資源。最棒的是，它採取直觀式設計，而且定期更新，所以專業人員在有需要的時候都可以找到他們需要的資料。由於這個專業功能區含有專業醫學內容，使用者必須事先註冊，以確保只有醫學專業人士才能經手這些資料。

這個平台的推出可說是一大變革，並強化了SAV-IOL以創新、品質和精準為本的產品組合。「這只是一個開始。我們已經有推出更多功能的腹案，將針對眼外科醫生及其患者不斷變化的需求繼續調整。」Swiss Advanced Vision執行長Alexandre Pascarella說。

如果您是眼科專業人員，而且正在尋找節省時間、簡化工作的解決之道，現在便是加入Swiss Virtual Clinic的最佳時機。本平台已開放訂閱，請造訪：sav-iol.com完成註冊！計畫出席今年亞太眼科學會大會 (APAO Congress) 的人士將有機會體驗第一手的獨家見解。從4月3日至6日，Swiss Advanced Vision將在位於新德里的展位展示其最新創新成果。

2009年以來，SAV-IOL便致力開發擴展景深人工水晶體 (EDOF IOL) 並行銷全球。其LUCIDISEDEN兩款人工水晶體借Instant Focus技術之力，為患者恢復跨近距、中距、和遠距的連續視力。

Swiss Virtual Clinic敞開全新客製化服務的大門，是外科醫生、其醫療團隊以及患者的得力助手，讓他們以真正革命性的方式進行白內障手術。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Hülya AYDIN
品牌及行銷經理
hulya.aydin@sav-iol.com

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Swiss Advanced Vision

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hulya.aydin@sav-iol.com

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