Parse Biosciences étend sa portée mondiale avec le South Australian Genomics Centre comme fournisseur de services certifié

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, le leader du séquençage unicellulaire évolutif et accessible, est heureux d’accueillir le South Australian Genomics Centre (SAGC) en tant que nouveau membre de son programme de prestataires de services certifiés (CSP). En tant que fournisseur certifié, le SAGC élargit l’accès à la technologie pionnière de Parse pour le séquençage unicellulaire, en équipant les chercheurs d’Australie et de la région Asie-Pacifique des outils et de l’expertise nécessaires pour accélérer les découvertes à grande échelle.

Lancé en 2024, le programme CSP de Parse a été créé pour mettre en relation les chercheurs avec des prestataires de services de confiance pour l’externalisation des projets unicellulaires, allant des études exploratoires à petite échelle aux analyses de routine à haut débit. En maintenant des normes rigoureuses, ce programme garantit que les prestataires fournissent des solutions de haute qualité et évolutives qui font avancer la découverte scientifique.

« Nous sommes ravis d’être le premier centre de génomique d’Australasie à s’associer à Parse Biosciences en tant que fournisseur de services certifié. Leur technologie unicellulaire a rapidement gagné la communauté des chercheurs australiens en raison de son évolutivité, de la fixation des échantillons et de sa rentabilité », déclare Sen Wang, directeur du centre SAGC.

« L’extension de notre programme de fournisseurs de services certifiés est essentielle pour garantir aux chercheurs un accès fiable à des solutions de séquençage unicellulaire de haute qualité », déclare Alex Rosenberg, directeur général et cofondateur de Parse Biosciences. « Avec l’adhésion du SAGC au programme, les scientifiques disposent désormais d’un autre partenaire de confiance capable de soutenir des projets de toutes tailles avec l’évolutivité et la précision dont ils ont besoin pour mener à bien leurs découvertes. »

À propos du South Australian Genomics Centre (SAGC)

Le SAGC est situé à Adélaïde, en Australie-Méridionale, et possède des laboratoires au sein du South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) et de la Flinders University. Le SAGC est accrédité par NATA et offre une large gamme de services de génomique et de bioinformatique (par ex. ARN, WGS, WES, épigénomique, métagénomique, unicellulaire et spatial). Le SAGC soutient tous les domaines de la génomique (animale, végétale, environnementale, microbienne et humaine) et des clients issus du monde universitaire, des soins de santé et de l’industrie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://sa-genomics.com.au/

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à l’accélération des progrès dans le domaine de la santé humaine et de la recherche scientifique. En permettant aux chercheurs d’effectuer le séquençage unicellulaire avec une échelle et une simplicité inégalées, les solutions innovantes de Parse permettent des avancées dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie des cellules souches, et bien plus encore.

Fondée sur une technologie transformatrice développée à l’University of Washington, Parse Biosciences a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisée par plus de 2 500 laboratoires dans le monde. Son portefeuille de produits en expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select et Trailmaker pour l’analyse avancée des données.

Basée dans le quartier dynamique de South Lake Union à Seattle, Parse Biosciences a récemment inauguré une installation de 34 000 pieds carrés comprenant des laboratoires de pointe pour soutenir sa mission d’avancement de la recherche mondiale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.