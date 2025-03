BIOQuébec s’ouvre aux entreprises medtech et accroît sa représentativité

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec franchit une étape stratégique en étendant son réseau à l’ensemble des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS). Cette évolution renforce son influence et reflète davantage l'impact économique de ce secteur d'innovation.

L’intégration du medtech marque une avancée importante pour BIOQuébec, qui élargit son champ d’action et consolide son rôle fédérateur. En accueillant ces entreprises, l’association favorise la création de synergies, facilite l’émergence d’opportunités d’affaires et stimule l’innovation au sein de l’écosystème québécois.

« Cette expansion est une évolution naturelle pour BIOQuébec, qui se veut le reflet de l’ensemble de l’industrie SVTS. Cette transformation permet de mieux soutenir nos membres en multipliant les opportunités de collaboration et en accélérant la croissance de l'industrie »,

affirme Benoît Larose, PDG de BIOQuébec.

Dans un contexte de compétitivité accrue, BIOQuébec s’aligne sur les standards des grandes associations nord-américaines en adoptant une approche plus intégrée et inclusive. Par ailleurs, cette ouverture renforce les liens entre les entreprises locales et les acteurs internationaux, facilitant ainsi leur intégration dans des marchés en pleine évolution.

En multipliant les occasions d’échanges et de partenariats, BIOQuébec contribue activement à positionner le Québec comme hub des sciences de la vie et technologies de la santé.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec est une association sans but lucratif, entièrement financée par ses membres. Elle représente près de 270 entreprises et organisations actives au Québec qui œuvrent dans l’industrie des sciences de la vie et technologies de la santé. BIOQuébec est la voix de l’industrie, favorise le maillage et le développement économique et agit comme lien entre le secteur privé et les parties prenantes.

