PUMA redefine o jogo: divulgando uma estratégia ousada e posicionando a marca com a campanha 'Go Wild'

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva global PUMA anuncia o lançamento de sua maior campanha de marca global até o momento – 'Go Wild' – marcando uma evolução na identidade de sua marca e mostrando corredores reorganizando suas vidas para perseguir os melhores momentos da corrida. A campanha celebra o indivíduo e incentiva todos, atletas amadores e profissionais, a revelarem o seu verdadeiro eu e descobrirem a grandeza em sua natureza.

A PUMA, ao longo de 75 anos, promoveu de forma intensa o esporte e a cultura. Como uma marca esportiva líder, sempre incentivou o esporte como uma forma de abraçar a autoexpressão e a alegria. Com o lançamento da campanha 'Go Wild', a PUMA está defendendo o poder de revelar o seu verdadeiro eu através do esporte, demonstrando que isso se refere à coragem de ser você mesmo, revelando o seu eu autêntico e, por sua vez, liberando sua grandeza.

“A PUMA sempre foi o lar de atletas que alcançaram o sucesso nos esportes, sendo eles mesmos e seguindo o seu próprio caminho para o sucesso”, disse Arne Freundt, CEO da PUMA. “Grandes personalidades do passado e do presente, como Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart ou Neymar, são grandes embaixadores do DNA único da PUMA: nossos atletas com uma grande personalidade que abraça a autoexpressão e a alegria. Com a segunda campanha de marca, estamos dando outro passo importante para fortalecer nossa conexão diferenciada e emocional com os nossos consumidores em nossa jornada de ascensão da marca.”

Além de valorizar o desempenho, a PUMA tem como objetivo incentivar as pessoas a liberarem sua energia selvagem por meio do esporte. Ao capturar o instinto humano que todos experimentamos ao praticar esportes, a PUMA pretende ampliar sua presença global e estabelecer conexões mais significativas com seu público-alvo.

“A nova campanha da marca apresenta uma nova perspectiva sobre o esporte e um novo capítulo para a PUMA, alinhada com as expectativas de uma geração mais jovem e profundamente inserida na história da PUMA. Em tempos de seguidores nas mídias sociais e cultura de "memes", desejamos encorajar os atletas profissionais e do dia a dia a olharem para dentro de si mesmos, buscando a sua própria grandeza e coragem para revelar o seu verdadeiro eu”, disse Richard Teyssier, VP global de marca e marketing na PUMA.

A campanha de 2025 tem início com o lançamento do filme dos heróis 'Go Wild', uma homenagem aos corredores que liberam a euforia do corredor – uma onda de substâncias químicas benéficas liberadas durante a atividade física –, alinhando-se com uma resposta positiva do público neste espaço e com a crença de que a atividade física é melhor quando se persegue a euforia do corredor. O filme 'Go Wild' parece não se focar na apresentação de atletas e celebridades, mas sim na celebração do corredor do cotidiano, incluindo corredores que acordam cedo, um corredor com seu cachorro, uma nova mãe ou a corrida como uma comunidade, todos eles fazendo escolhas, mantendo-se fiéis a si mesmos e perseguindo o entusiasmo de uma corrida.

Para sustentar ainda mais a mensagem 'Go Wild', PUMA pretende lançar uma série de conteúdos com o objetivo de explicar a mensagem 'Go Wild' ao seu público através das histórias dos embaixadores da PUMA. De Tommie Smith em 1968 e Usain Bolt em 2008 a Mondo Duplantis em 2024, a autoexpressão por meio do esporte sempre esteve no coração dos embaixadores da PUMA. Como ninguém, eles entendem o que significa enlouquecer, e eles são os nossos Wild Ones.

A campanha global 'Go Wild' será lançada em 20 de março e permanecerá até 2025/26, enfatizando estrategicamente diferentes categorias esportivas, incluindo o basquete e o futebol, e promovendo os principais eventos esportivos globais.

Para mais informações sobre a campanha Go Wild da PUMA, acesse www.puma.com ou siga a nossa jornada nas redes sociais @PUMA.

