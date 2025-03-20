Sleep Advice Technologies与mimik合作，借助智能疲劳即服务(Fatigue-as-a-Service)革新驾驶员和乘务人员安全保障

加州奥克兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 疲劳科学与风险管理领域的领军企业Sleep Advice Technologies (SAT)与设备优先混合边缘云(DF-HEC)和设备优先连续体人工智能(DFC-AI)领域的先驱mimik携手推出疲劳即服务(FaaS)，这是一款突破性的解决方案，旨在提升驾驶员和乘务人员的安全水平、增强运营弹性并确保合规性。

基于SAT在疲劳预测和预防方面的专业知识，FaaS平台利用mimik的DFC-AI技术，在不依赖始终在线的云连接的情况下，提供实时且以隐私为先的疲劳洞察。这确保了能普遍遵守地区法规，消除了针对特定国家进行定制的负担，并实现了无缝的全球扩展。

Sleep Advice Technologies首席执行官Riccardo Groppo表示：“SAT多年来一直致力于完善疲劳管理解决方案，帮助企业积极应对一项重大安全风险。通过将我们的产品与mimik的AI赋能技术相结合，我们提供了一种首创的解决方案，使企业能够在疲劳相关风险发生前进行预防。”

mimik的DFC-AI建立在其DF-HEC平台之上，将AI处理转移到终端设备，将其转变为自主的、具备AI能力的节点，即使在偏远、高风险和低连接环境中也能实时检测疲劳风险。两家公司还致力于将SAT的疲劳智能技术嵌入mimik的HybridTrax解决方案中。此次合作在运输、海运、物流、建筑和工业运营等领域为安全和生产力树立了新的行业标杆。

mimik创始人兼首席执行官Fay Arjomandi表示：“这次合作对员工安全保障来说是一个变革性举措。通过将SAT的疲劳管理专业知识与我们的DFC-AI技术相结合，我们正在帮助企业在风险演变为事故之前消除风险，并提高生产力。”

如需在2025年NVIDIA GTC大会上观看演示，请预约会议： https://www.mimik.com/our-events/live-demo-ai-agents-in-action-gtc-booth-3117/。

如需了解更多信息，请访问：SAT和mimik.ai；开发者可访问developer.mimik.com。

关于SAT

SAT通过实时解读生理参数、追踪疲劳状况，并利用专有的、经过医学验证的AI驱动方法预测睡眠发生情况，减少与疲劳相关的工伤和事故。SAT在睡眠医学、神经学、汽车、生物医学工程、半导体技术和嵌入式软件领域积累了240年的专业知识。

关于mimik

mimik致力于打造Agentix Native，即AI的第五要素。我们解决了AI软件中最复杂的挑战，包括连续体计算上的AI连续体、并行AI以及网络离线优先分布式动态智能服务网格问题。我们的技术能够在所有计算层级实现无缝、可扩展且高效的智能工作流程、自动化和自主决策。

通过加速AI的应用并实现智能工作流程运营，mimik确保企业能够保持全面控制、安全性和效率。凭借零信任安全架构以及在能源和成本方面优化的运营效率，企业可以在不断发展的数字环境中扩展AI应用，同时保持韧性和适应性。mimik，为您实现AI的投资回报。

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