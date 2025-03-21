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Parse Biosciences扩大全球服务范围并协助南澳基因组中心成为其认证服务提供商

SAGC加入Parse网络，以满足澳大利亚对高质量单细胞解决方案不断增长的需求

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--易用型可扩展单细胞测序技术的领导者

Parse Biosciences很高兴欢迎South Australian Genomics Centre (南澳基因组中心，SAGC)成为其认证服务提供商（CSP）计划的最新成员。作为认证提供商，SAGC将扩大Parse开创性单细胞技术的使用范围，为澳大利亚及更广泛的亚太地区的研究人员提供工具和专业知识，以加速大规模的科学发现。

Parse的CSP计划于2024年推出，旨在让研究人员与可靠的服务提供商建立联系，外包单细胞项目，范围从小规模探索性研究到高通量的常规分析。通过保持严格的标准，该计划确保提供商提供高质量、可扩展的解决方案，推动科学发现不断进步。

SAGC中心主任Sen Wang博士表示，“我们非常高兴成为澳大利亚地区第一个作为认证服务提供商与Parse Biosciences合作的基因组中心。他们的单细胞技术因其可扩展性、样本固定和成本效益，迅速在澳大利亚研究界获得了广泛认可。”

Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg表示，“扩大我们的认证服务供应商计划是确保研究人员可靠获得高质量单细胞测序解决方案的关键。随着SAGC加入该计划，科学家们现在又多了一个值得信赖的合作伙伴，他们能够提供推动发现所需的可扩展性和精确性，为各种规模的项目提供支持。”

关于南澳基因组研究中心（SAGC）

SAGC位于南澳大利亚州阿德莱德市，在南澳大利亚健康与医学研究所 (SAHMRI) 和弗林德斯大学均设有实验室。SAGC获得了NATA认证，可提供广泛的基因组学和生物信息学服务（如RNA、WGS、WES、表观基因组学、元基因组学、单细胞和空间）。 SAGC为所有基因组学领域（动物、植物、环境、微生物和人类）以及学术界、医疗保健和工业界的客户提供支持。

有关更多信息，请访问https://sa-genomics.com.au/

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家跨国生命科学公司，致力于加快人类健康和科学研究的进步。 Parse的创新解决方案使研究人员能够以无与伦比的规模和简便性进行单细胞测序，推动癌症治疗、组织修复、干细胞疗法等领域的突破。

以华盛顿大学开发的变革性技术为基础，Parse Biosciences已筹集了超过1亿美元的资金，并为全球2,500多家实验室提供支持。其不断扩展的产品组合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select和用于高级数据分析的Trailmaker。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的南湖联盟区，公司最近落成了占地 34,000 平方英尺的设施，其中配备最先进的实验室，确保实现推进全球研究的使命。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com| 858.504.0455

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