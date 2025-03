Parse Biosciences espande la propria portata globale con l'aggiunta del South Australian Genomics Centre come fornitore di servizi certificato

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, leader nel sequenziamento a singola cellula scalabile e accessibile, è lieto di dare il benvenuto al South Australian Genomics Centre (SAGC) come ultimo membro del suo programma Certified Service Provider (CSP). In qualità di fornitore certificato, il SAGC amplia l'accesso alla pionieristica tecnologia a singola cellula di Parse, per dotare i ricercatori di tutta l'Australia, e della più ampia regione dell'Asia-Pacifico, degli strumenti e della competenza necessari per velocizzare la scoperta su larga scala.

Lanciato nel 2024, il programma CSP di Parse è stato creato per mettere in connessione i ricercatori con fornitori di servizi affidabili per l'esternalizzazione dei progetti a singola cellula, dagli studi sperimentali su scala ridotta alle analisi di routine ad alto rendimento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.