Sleep Advice Technologies e mimik collaborano per rivoluzionare la sicurezza del conducente e dell'equipaggio con un intelligente Fatigue-as-a-Service

OAKLAND, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Sleep Advice Technologies (SAT), azienda leader nella scienza della stanchezza e nella gestione del rischio, e mimik, un pioniere nel Device-First Hybrid Edge Cloud (DF-HEC) e Device-First Continuum AI (DFC-AI), hanno unito le forze per lanciare Fatigue-as-a-Service (FaaS), una soluzione innovativa per migliorare la sicurezza del conducente e dell'equipaggio, la resilienza operativa e la compliance normativa.

Realizzato con le competenze SAT in materia di previsione e prevenzione della stanchezza, la piattaforma FaaS utilizza il DFC-AI di mimik per fornire informazioni in tempo reale sulla stanchezza incentrate sulla privacy senza affidarsi a connettività cloud sempre attiva. Questo assicura la conformità universale con le normative regionali, eliminando l'ostacolo degli adattamenti specifici del Paese e consente una continua scalabilità globale.

“SAT ha impiegato anni per perfezionare le soluzioni di gestione della stanchezza che aiutano le organizzazioni ad affrontare proattivamente uno dei rischi più critici per la sicurezza”, ha dichiarato Riccardo Groppo, CEO di Sleep Advice Technologies. “Integrando il nostro prodotto con le capacità di AI di mimik, offriamo una soluzione prima nel suo genere che consente alle aziende di prevenire i rischi associati alla stanchezza prima che si verifichino”.

DFC-AI di mimik, realizzato sulla sua piattaforma DF-HEC, sposta l'elaborazione AI ai dispositivi finali, trasformandoli in nodi autonomi, alimentati dall'AI, che rilevano la stanchezza in tempo reale, anche in ambienti a distanza, ad alto rischio e bassa connettività. Le due aziende stanno anche lavorando all'integrazione dell'intelligence della stanchezza di SAT nella soluzione HybridTrax di mimik. La collaborazione imposta un nuovo punto di riferimento nell'industria per la sicurezza e la produttività nei settori dei trasporti, marittimo, logistico, edile e industriale.

“Questa partnership è rivoluzionaria per la sicurezza della forza lavoro”, ha dichiarato Fay Arjomandi, Fondatore e CEO di mimik. “Abbinando le competenze sulla fatica di SAT e l a nostra tecnologia DFC-AI, stiamo aiutando le organizzazioni a eliminare i rischi prima che diventino incidenti, aumentando la produttività”.

Informazioni su SAT

SAT riduce le lesioni e gli incidenti sul posto di lavoro associati alla stanchezza attraverso l'interpretazione in tempo reale di parametri fisiologici, tenendo traccia della fatica e prevedendo il sonno utilizzando approcci proprietari, guidati dall'AI e comprovati dalla medicina. SAT si basa su 240 anni di know-how accumulato nella medicina del sonno, nella neurologia, nel settore automobilistico, nell'ingegneria biomedica, nella tecnologia dei semiconduttori e nel software integrato.

Informazioni su mimik

mimik è per Agentix Native, il 5o elemento dell'AI. Abbiamo risolto le sfide più complesse nel software di AI, compreso AI Continuum su Continuum Compute, Parallel AI e Network Offline-First Distributed Dynamic Agentic Service Mesh Problem. La nostra tecnologia consente flussi di lavoro agenziali, automazione e processi decisionali autonomi ininterrotti, scalabili ed efficienti, su tutti i livelli di elaborazione.

Accelerando l'adozione dell'AI e consentendo operazioni intelligenti di flussi di lavoro, mimik assicura nsures enterprises maintain full control, security, and efficiency. Con la sicurezza Zero-Trust e l'efficienza operativa ottimizzata sia in termini di energia che di costi, le aziende possono scalare l'AI restando resilienti e adattabili in un panorama digitale in costante evoluzione. mimik, il vostro ROI per l'AI.

