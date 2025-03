PUMA réinvente les règles du jeu grâce à une approche audacieuse et à une identité de marque clairement établie dans sa campagne « Go Wild »

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--PUMA, l’équipementier sportif international de renom, lance sa campagne de marque la plus ambitieuse à ce jour : Go Wild (Lâchez-vous). Cette campagne marque une étape importante dans l’évolution de son identité et met en lumière des athlètes qui transforment leur quotidien pour atteindre de nouveaux sommets. Cette initiative met en avant l’authenticité et encourage chaque individu, qu'il s'agisse d'un athlète professionnel ou simplement de quelqu’un cherchant à se surpasser, à s’épanouir pleinement et à libérer son potentiel caché.

Depuis 75 ans, PUMA s’engage passionnément et avec innovation dans le monde du sport et de la culture. En tant que marque sportive emblématique, elle a toujours encouragé l’utilisation du sport comme moyen d’expression et de divertissement. Avec le lancement de la campagne Go Wild, PUMA célèbre le pouvoir du sport pour révéler son véritable soi, affirmant qu’il ne s’agit pas seulement de performance, mais aussi d’avoir le courage d’être authentique et, ainsi, de libérer sa grandeur.

« PUMA a toujours soutenu des athlètes qui ont brillé en restant fidèles à eux-mêmes et en traçant leur propre chemin vers la réussite », a déclaré Arne Freundt, PDG de PUMA. « Des icônes telles que Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart ou encore Neymar illustrent parfaitement l’esprit distinctif de PUMA : ce sont des athlètes au caractère bien trempé, qui expriment pleinement leurs émotions et éprouvent une profonde passion pour leur discipline. Grâce à cette seconde campagne marketing, nous allons franchir une étape cruciale pour renforcer notre relation émotionnelle et unique avec nos consommateurs, tout en continuant à élever notre marque », ajoute-t-il.

Au-delà de la simple quête de performance, PUMA aspire à inspirer chacun à libérer son instinct sauvage à travers le sport. En capturant cette énergie brute et universelle que nous ressentons tous en mouvement, la marque ambitionne d’élargir son empreinte mondiale et de tisser des liens plus profonds et authentiques avec son public.

« Cette campagne représente un tournant pour PUMA, qui infuse une nouvelle vision du sport, tout en demeurant fidèle à son héritage. Dans un monde où les tendances sur les réseaux sociaux et la culture du mème dictent souvent le comportement, PUMA encourage tant les athlètes professionnels que les amateurs à puiser dans leurs propres ressources pour découvrir leur grandeur intérieure, et à oser être authentiques », a déclaré Richard Teyssier, vice-président mondial de la marque et du marketing chez PUMA.

La campagne 2025 débute avec la vidéo épique Go Wild, un film inspirant qui rend hommage à ceux qui recherchent l’euphorie du coureur, cette sensation exaltante causée par la libération d’endorphines pendant l’effort. Ce film s’inscrit dans une dynamique positive et repose sur la conviction que la course atteint son sommet lorsqu’elle est pratiquée pour cette poussée d’énergie brute. Contrairement aux campagnes qui mettent en avant des athlètes de haut niveau ou des célébrités, Go Wild célèbre les passionnés du quotidien : ceux qui s’élancent à l’aube, courent avec leur chien, les jeunes mamans qui reprennent la course ou encore les amateurs qui partagent l’effort au sein d’une communauté. Tous font des choix en restant fidèles à eux-mêmes, en recherchant cette sensation intense et libératrice que seule la course à pied peut offrir.

Pour donner vie au message Go Wild, PUMA lancera une série de contenus percutants mettant en lumière toute la puissance de cette devise à travers les parcours inspirants de ses ambassadeurs. De Tommie Smith en 1968 à Usain Bolt en 2008, en passant par Mondo Duplantis en 2024, l’expression authentique de soi par le sport a toujours été au cœur de l’ADN des ambassadeurs de PUMA. Ils incarnent mieux que quiconque l’esprit sauvage, audacieux et indomptable du sport. Ce sont nos Wild Ones.

La campagne mondiale Go Wild sera lancée le 20 mars et se prolongera jusqu’en 2025/26. Elle mettra en avant diverses disciplines sportives, notamment le basket-ball et le football, en s’appuyant sur des événements sportifs internationaux majeurs pour maximiser son impact et renforcer son message.

Pour plus d'informations sur la campagne Go Wild de PUMA, rendez-vous sur www.puma.com ou suivez nos actualités sur nos réseaux sociaux @PUMA.

Notes aux rédacteurs :

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle se spécialise dans la conception, le développement, la vente et la commercialisation de chaussures, de vêtements et d’accessoires. Depuis 75 ans, PUMA façonne le paysage du sport et de la mode en créant des articles de haute performance pour les athlètes les plus rapides de la planète. Elle s’engage à réinventer le sport et l’expression personnelle en fournissant aux athlètes et aux consommateurs les moyens de se surpasser tout en restant fidèles à leur identité. Avec une approche centrée sur l’innovation, l’authenticité et le plaisir, la marque repousse constamment les limites de la performance et du style sportif. PUMA propose une vaste sélection de produits pour le sport et le style de vie, couvrant diverses activités, dont le football, la course à pied, l’entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. Elle travaille aussi avec des designers et des marques prestigieuses pour intégrer l’inspiration sportive à la culture urbaine et à la mode. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. Il est présent dans plus de 120 pays et emploie environ 20 000 personnes à travers le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

