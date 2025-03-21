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专为白内障手术量身设计的瑞士虚拟诊所

请在新德里举行的APAO大会（4 月 3 日至 6 日）上与我们见面，独家了解瑞士虚拟诊所！ 患者和眼科专业人士现在可以在一个平台上获得清晰、可靠的信息。立即加入 sav-iol.com！

瑞士新特尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 如果您或您认识的人正在考虑白内障手术，分析海量的信息可能会让人感到不知所措。可靠的细节并不总是容易找到，而这正是SAV-IOL SA创建瑞士虚拟诊所（Swiss Virtual Clinic）的原因。这一首创的在线平台患者眼科护理专业人员提供了定制化的访问服务，让用户以前所未有的简单方式获取正确信息。

白内障手术是最常见的眼科手术之一，但对许多患者来说，它仍然充满疑问。瑞士虚拟诊所通过易于使用的界面让一切变得更加清晰，该界面解释了手术过程、潜在问题以及预期效果——所有这些都可以免费sav-iol.com上免费获取。

对于眼科护理专业人员来说，紧跟白内障手术的最新技术发展可能充满挑战。从可用工具到技术问题，查找信息都需要时间，而这些时间本可以更好地用于关注患者。新推出的瑞士虚拟诊所提供专用版块，其中汇集协助其工作的大量宝贵资源。此平台最的优势是采用直观设计，并定期更新，因此专业人员可以在需要时准确找到所需内容。由于此专业版块包含专业医学内容，用户需要注册以确保只有该领域的专家才能使用这些材料。

发布此平台是SAV-IOL的重大发展，并强化了其建立在创新、质量和精准基础上的产品组合。“这仅仅是一个开始。随着我们不断适应眼科医生及其患者不断变化的需求，更多功能已经在筹备中，”Swiss Advanced Vision首席执行官表示。

如果您是眼科护理专业人员，希望节省时间并简化工作流程，现在正是加入瑞士虚拟诊所的绝佳时机。订阅已sav-iol.com上开放！参加今年APAO大会的人士将有机会亲身体验独家见解从4月3日到6日，Swiss Advanced Vision将在新德里的展位上展示此最新创新技术。

2009年以来，SAV-IOL在全球范围内开发和销售先进的景深延长型人工晶体。其LUCIDISEDEN镜片采用即时聚焦技术，提供从近到中远距离的连续视觉。

瑞士虚拟诊所开启了全新的定制化服务之门，帮助外科医生及其医疗团队以及患者以一种真正颠覆性的方式应对白内障手术。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Hülya AYDIN
品牌与营销经理
hulya.aydin@sav-iol.com

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