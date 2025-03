È stato lanciato ufficialmente il bando globale per la creazione del logo dell'antica civiltà Shu

CHENGDU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Nel vasto fiume della storia, Sanxingdui e Jinsha brillano come "stelle gemelle" nella fulgida costellazione dell'antica civiltà Shu, irradiando una luminosità seducente. Il 20 marzo, l'Amministrazione del patrimonio culturale della provincia di Sichuan ha lanciato un invito globale a singoli e organizzazioni a presentare fino al 10 maggio candidature per il logo dell'antica civiltà Shu.

L'evento desidera promuovere l'ideazione di un logo che rispecchi il valore culturale e il fascino unico dell'antica civiltà Shu.

I requisiti per la presentazione dei progetti sono chiari: le proposte devono integrare elementi dei siti di Sanxingdui e Jinsha, mettendo in evidenza il valore e il significato culturale unico dell'antica civiltà Shu. Il progetto deve avere una prospettiva internazionale, integrare l'estetica culturale cinese e il fascino distintivo della regione di Ba-Shu. Dovrà essere inoltre in linea con il tema, presentare una composizione innovativa e una creatività unica, e dovrà essere di grande impatto visivo, altamente riconoscibile e artisticamente espressivo. Le candidature dovranno includere sia un file immagine che un file sorgente, accompagnati da un testo descrittivo di 300-800 parole, e devono essere inviate via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'evento: submit@visitancientshu.com.

Al primo classificato verrà assegnato premio in denaro di 50.000 RMB; due secondi posti verranno premiati con 10.000 RMB ciascuno; tre terzi posti con 5.000 RMB ciascuno; e verranno inoltre assegnati dieci premi di eccellenza per un valore di 2.000 RMB ciascuno.

Con il suo lancio, l'antica civiltà Shu è pronta a rigenerarsi con nuova vitalità ed energia nell'era moderna. Un rappresentante del comitato organizzatore ha dichiarato che il progetto costruirà un ponte attraverso il tempo e lo spazio, collegando l'antica civiltà Shu con il mondo moderno, consentendo a un maggior numero di persone di comprendere, apprezzare, preservare e tramandare questo prezioso patrimonio culturale del genere umano. Per maggiori informazioni, visitare il sito web ufficiale dell'Antica civiltà Shu www.visitancientshu.com.

