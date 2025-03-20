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Puma重新定义游戏规则：通过'Go Wild'品牌宣传活动发布大胆战略与品牌定位

original 全球运动品牌PUMA宣布推出迄今为止最大规模的全球品牌宣传活动'Go Wild'，旨在升级品牌形象，展现跑者为追逐跑步高潮而重新安排生活的故事。

全球运动品牌PUMA宣布推出迄今为止最大规模的全球品牌宣传活动'Go Wild'，旨在升级品牌形象，展现跑者为追逐跑步高潮而重新安排生活的故事。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球运动品牌PUMA宣布推出迄今为止最大规模的全球品牌宣传活动'Go Wild'，旨在升级品牌形象，展现跑者为追逐跑步高潮而重新安排生活的故事。该活动弘扬个性，从业余选手到专业运动员，激励每一个人释放真实自我并激发内在的非凡潜能。

75年来，PUMA坚持不懈地推动体育和文化向前发展，作为领先的运动品牌，PUMA始终倡导将体育运动作为一种表达自我和尽享快乐的方式。通过推出'Go Wild'，PUMA倡导通过运动展现真实自我的力量，传递勇于做自己、释放真实自我并由此激发无限潜能的精神。

“PUMA一直以来都是运动员的家园，他们通过展现真实自我并追随自己的成功之路，在体育领域取得了卓越成就。PUMA首席执行官Arne Freundt说道，“Tommie Smith、Usain Bolt、Breanna Stewart或Neymar等昔日和当下的著名运动明星都是PUMA独特品牌基因的杰出代表：他们是充满个性的运动员，张扬自我并享受快乐。通过我们的第二次品牌宣传活动，我们在品牌提升之旅中迈出了重要一步，进一步加强了与消费者之间充满感情的独特联系。

PUMA不仅仅崇尚运动表现，更致力于激励人们通过运动释放内心的狂野能量。通过捕捉人们在运动时感受到的本能，PUMA旨在扩大其全球影响力，并与受众建立更深层次的情感连接。

此全新品牌宣传活动代表了PUMA对体育运动的新愿景和新篇章，既符合年轻一代的期望，又植根于PUMA的历史。在社交媒体追随者和“迷因”文化盛行的时代，我们希望激励专业运动员和普通运动员探寻自己的内心，发掘自己的内在潜力，并勇于释放真正的自我 PUMA全球品牌与营销副总裁Richard Teyssier表示。

2025年品牌营销活动以发布 'Go Wild '主题影片拉开序幕，这部影片致敬那些追求“跑步高潮”的跑者，跑步高潮是在运动过程中快乐化学物质激增现象。该影片与观众在这一领域的积极反馈相契合，并根植于这样一种信念：追求跑步高潮的跑步才是最棒的。'Go Wild'影片不再以运动员和名人为主角，而是颂扬日常跑者，包括晨跑者、带狗跑者、新晋妈妈，以及社区跑者，他们都在忠于自我的选择中追逐跑步高潮。

为了进一步传递'Go Wild'的理念，PUMA将推出一系列内容，旨在通过品牌大使的故事向受众诠释“Go Wild”的含义。从1968年的Tommie Smith到2008年的Usain Bolt，再到2024年的Mondo Duplantis，通过运动表达自我始终是PUMA品牌大使的核心精神。他们比任何人都更懂得“Go Wild”的意义，他们就是我们的“Wild Ones”。

'Go Wild'全球活动于3月20日启动，并将持续到2025/26年，活动将战略性地聚焦不同运动领域，包括篮球和足球，并利用全球重大体育赛事。

有关PUMA Go Wild的更多信息，请访问www.puma.com或在社交媒体@PUMA上关注我们的推广之旅。

编者注：

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PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA致力于重新定义运动和自我表达，让运动员和消费者在忠于自我的同时发挥最佳水平。 PUMA注重创新、真实和快乐，不断突破性能和运动风格的界限。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。 公司在120多个国家销售产品，全球员工约20,000人，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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PUMA
Kseniia Iliushina
全球品牌公关经理
Kseniia.iliushina@puma.com

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全球公关与品牌活动总监
mario.almeida@puma.com

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