Mercans geht Partnerschaft mit Deloitte ein, um ein erstklassiges Qualitäts- und Risikomanagement-Rahmenwerk zu entwickeln

LONDON--( BUSINESS WIRE )--Zum zweiten Mal in Folge hat das unabhängige Forschungsunternehmen ISG Mercans in seinem Bericht „Global Managed Payroll Services (Multi-Country) ISG Provider Lens™ 2024“ als Leader eingestuft. In dieser jährlichen Bewertung, bei der 26 Anbieter von Gehaltsabrechnungslösungen und -dienstleistungen bewertet wurden, stach Mercans als Branchenführer für seine G2N Nova-Plattform hervor, die modernste künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) nutzt, um Unterne...