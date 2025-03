Parse Biosciences breidt wereldwijd bereik uit met het Zuid-Australische Genomics Centre als gecertificeerde serviceprovider

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een leider op het gebied van schaalbare en toegankelijke single cell sequencing verwelkomt met vreugde het South Australian Genomics Centre (SAGC) als nieuwste lid van het Certified Service Provider (CSP) programma. Als gecertificeerde leverancier breidt het SAGC de toegang tot de baanbrekende single cell-technologie van Parse uit. Dit biedt onderzoekers in Australië en de bredere regio Azië-Pacific de tools en expertise om ontdekkingen op schaal te versnellen.

Het CSP-programma van Parse werd geïintroduceerd in 2024 en is opgezet om onderzoekers in contact te brengen met betrouwbare serviceproviders voor het uitbesteden van single cell-projecten. Dit varieert van kleinschalige verkennende studies tot routineanalyses met hoge doorvoer.

