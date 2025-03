Mercans werkt samen met Deloitte om een best-in-class kwaliteits- en risicomanagementkader te bouwen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Mercans, een wereldleider in payroll- en compliance-oplossingen, kondigt met trots een strategisch partnerschap aan met Deloitte, een van 's werelds meest vooraanstaande professionele dienstverleners, om een best-in-class kwaliteitsmanagement- en risicokader te ontwikkelen en te implementeren.

Als bedrijf dat compliance centraal stelt bij alles wat we doen, blijft Mercans investeren in systemen van wereldklasse die wereldwijde normen overtreffen en anticiperen op veranderende regelgeving. Deze samenwerking met Deloitte markeert een belangrijke stap in het versterken van onze interne controles, governance en kwaliteitsborging, zodat onze klanten altijd kunnen vertrouwen op veilige, conforme en toekomstbestendige oplossingen.

