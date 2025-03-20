PUMA重新定義運動：透過「Go Wild」活動推出大膽策略和品牌定位

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動公司PUMA宣布推出其迄今為止規模最大的全球品牌活動——「Go Wild」，代表其品牌形象的一次演進，展示了跑步者為追逐跑步帶來的快感而重新安排自己的生活。該活動讚頌個人精神，激勵著每一個人——無論是業餘愛好者還是職業運動員——釋放真實的自我，發現自身內在的卓越之處。

75年來，PUMA一直不懈地推動著運動和文化的發展，身為首屈一指的運動品牌，始終將運動視為一種展現自我表達和享受快樂的方式加以推廣。透過推出「Go Wild」活動，PUMA宣導透過運動展現真實自我的力量，顯示這關乎做自己的勇氣，釋放本真的自我，進而激發出自身的卓越潛能。

PUMA執行長Arne Freundt表示：「PUMA一直以來都是那些透過做真實的自己、走自己的成功之路而在運動領域取得卓越成就的運動員的家園。從過去到現在，像Tommie Smith、Usain Bolt、Breanna Stewart或Neymar這樣的代表性人物，都是PUMA獨特品牌基因的傑出代言人：我們的運動員個性鮮明，樂於展現自我、享受快樂。透過我們的第二個品牌活動，我們在提升品牌的征程中又邁出了重要一步，進一步強化了與消費者之間獨特且充滿情感的連結。」

PUMA的目標不僅僅是崇拜運動表現，還在於激勵人們透過運動釋放內心的狂野能量。透過捕捉我們在參與運動時共有的人類本能，PUMA旨在擴大其全球影響力，並與受眾建立更有意義的連結。

「這個新的品牌活動代表了對運動的全新願景，也開啟了PUMA的新篇章，既符合年輕一代的期望，又深深植根於PUMA的歷史之中。在社群媒體追隨者和『梗』文化盛行的時代，我們希望激勵職業運動員和普通運動愛好者審視自身，發現自己的卓越之處，並擁有釋放真實自我的勇氣。」 PUMA全球品牌與行銷副總裁Richard Teyssier表示。

2025年的活動以發表「Go Wild」主題影片拉開帷幕，向那些開啟「跑步高潮」（在運動過程中釋放出令人愉悅的化學物質）的跑步者致敬。這一主題與該領域受眾的積極回饋相契合，其核心信念是當你追逐跑步帶來的快感時，跑步才達到最佳狀態。「Go Wild」影片不再以運動員和名人為主角，而是讚頌普通跑步者，包括早起跑步的人、帶著狗跑步的人、新手媽媽，以及群體跑步的場景——他們都在做著忠於自己的選擇，追逐跑步帶來的快感。

為了進一步延續「Go Wild」的構想，PUMA將推出一系列內容，旨在透過PUMA代言人的故事向受眾闡釋「Go Wild」的內涵。從1968年的Tommie Smith、2008年的Usain Bolt到2024年的Mondo Duplantis，透過運動展現自我表達一直是PUMA代言人的核心特質。他們比任何人都更懂得釋放野性的意義，他們就是我們的「野性之人」。

「Go Wild」全球活動於3月20日正式啟動，並將在2025/26年持續推進，透過策略性地聚焦籃球和足球等不同運動項目，並借助全球重大運動賽事的影響力來展開。

如欲瞭解更多關於PUMA Go Wild活動的資訊，請造訪www.puma.com或在社群媒體@PUMA上關注我們的動態。

致編輯：

品牌影片（長版）：連結

品牌影片（短版）：連結

YouTube上的品牌影片：連結

圖片：連結

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA致力於重新定義運動和自我表達，賦能運動員和消費者在展現最佳表現的同時，保持真實的自我。秉持著創新、真實和快樂的構想，PUMA不斷突破運動表現和運動風格的界限。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。