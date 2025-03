IL CALCIATORE NICCOLÒ PISILLI FIRMA CON SKECHERS

Milano--(BUSINESS WIRE)--Skechers porta in campo ancora più energia aggiungendo il centrocampista dell’AS Roma, Niccolò Pisilli, alla sua rosa di giocatori d'élite che utilizzano le scarpe da calcio Skechers durante le partite. Noto per le sue eccellenti capacità in campo, Niccolò Pisilli indossa a ogni partita i modelli Skechers Football Skechers SKX_01 - 1.5 ELITE FG, una scarpa leggera con ammortizzazione reattiva e tomaia modellata per avere un controllo preciso del pallone. Sarà inoltre il volto di Skechers Football nelle campagne di marketing multipiattaforma in Italia.

“Skechers ha le scarpe da calcio più comode in campo e fornisce le prestazioni e la stabilità necessarie per il mio stile di gioco”, dichiara Niccolò Pisilli. “È un onore essere il volto di Skechers Football qui in Italia e rappresentare il marchio durante tutte le mie partite. Non vedo l'ora di contribuire a far conoscere il comfort e l'innovazione di Skechers Football. Non c'è niente di meglio”.

Sergio Esposito, Country Manager di Skechers Italia, aggiunge: “Niccolò Pisilli è un talento emergente che vanta già un curriculum significativo a livello nazionale ed europeo. Mentre si ritaglia un ruolo importante nel calcio italiano e internazionale, è il momento ideale per portare questo astro nascente nel Team Skechers come primo calciatore d'élite del nostro Paese. Riteniamo che sia pienamente in linea con la filosofia del marchio e in particolare con quella della divisione Skechers Football. Come Ambassador, supporterà i giocatori di tutto il Paese a scoprire Skechers Football e lo slogan 'Comfort That Performs' che contraddistingue le nostre innovative calzature.”

Niccolò Pisilli, nato nel 2004, è uno dei talenti emergenti del calcio italiano e si è formato nel settore giovanile dell'AS Roma. Ha debuttato in Serie A con l'AS Roma nel maggio 2023 contro l'Inter e ha subito mostrato personalità e qualità in campo. Gioca come centrocampista, alternando qualità tecniche e intensità nei duelli. Pisilli ha attraversato tutte le rappresentative azzurre, contribuendo alla vittoria degli Europei Under 19 nel 2023, fino a esordire in Nazionale maggiore nel 2024. È noto per la sua versatilità a centrocampo e per la sua capacità di contribuire sia sul lato difensivo sia su quello offensivo del campo.

La gamma Skechers Football comprende tre modelli Elite per uomo e donna, tra cui il nuovo Electrum Pack. La Skechers Razor è una scarpa da velocità leggera con un design ispirato alla pista per massimizzare l'accelerazione e l'agilità. È dotata di una suola infusa di carbonio per una potenza e un'agilità reattive durante il gioco. La SKX_1.5 è ideale per i colpi che vanno a segno grazie alla tomaia modellata per avere un controllo preciso del pallone e nel contempo ottimizzare il comfort e offrire una calzata perfetta per migliorare il tocco sul campo. Entrambe le scarpe sono disponibili in versione standard, a basso profilo, mentre la SKX_1.5 è disponibile anche nella versione più alta per un maggiore supporto.

Oltre agli stili Elite, la gamma Skechers Football comprende anche una linea di scarpini Academy entry-level perfetti per tutti i livelli di gioco con prestazioni e comfort ottimizzati, insieme alle scarpe da calcio Youth e Kids per la prossima generazione di giocatori che vogliono emulare le loro star preferite: queste ultime sono sempre caratterizzate da una calzata adattabile e da un comfort migliorato in ogni paio. Entrambe le gamme sono disponibili nei modelli per terreni duri e per terreni erbosi.

La divisione Skechers Football è stata lanciata all'inizio della stagione 2023/24, quando il marchio ha ingaggiato l'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane come primo professionista a scendere in campo con le scare da calcio del marchio. Da allora Skechers ha ampliato il suo roster con una serie di atleti della Premier League, tra cui l'ala del West Ham United e della Nazionale del Ghana Mohammed Kudus, il difensore dell'Arsenal e della Nazionale ucraina Oleksandr Zinchenko, l'attaccante del Nottingham Forest e della Nazionale svedese Anthony Elanga, oltre ad altri atleti professionisti maschili e femminili a livello globale.

Oltre al calcio, il team Skechers di atleti d'élite che gareggiano con le calzature performanti del marchio include le stelle del basket Joel Embiid, Julius Randle, Terance Mann, Jabari Walker e Rickea Jackson; i golfisti Matt Fitzpatrick e Brooke Henderson; i professionisti del pickleball Tyson McGuffin e Catherine Parenteau; e i giocatori della Major League Baseball Clayton Kershaw, Chris Taylor, Brendan Donovan, Aaron Nola e Wade Miley.

La collezione Skechers Football è disponibile sui siti web Skechers, in alcuni negozi al dettaglio Skechers e presso i rivenditori specializzati in calcio di tutto il mondo. Gli appassionati di calcio possono accedere al dietro le quinte dei lanci dei prodotti Skechers Football e altro ancora seguendo @skechersfootball on Instagram and TikTok.

Informazioni su Skechers USA Italia S.r.l. e Skechers U.S.A., Inc.

Skechers USA Italia S.r.l. è una società controllata da Skechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company® con sede nel sud della California. Skechers progetta, sviluppa e commercializza una vasta gamma di calzature, abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. Le collezioni dell'azienda sono disponibili in 180 Paesi e territori attraverso grandi magazzini e negozi specializzati, e direttamente ai consumatori attraverso skechers.com e circa 5.300 retail store Skechers. Tra le aziende Fortune 500®, Skechers gestisce le sue attività internazionali attraverso una rete di filiali interamente controllate, partner di joint venture e distributori. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare about.skechers.com e i canali social Facebook, Instagram e TikTok.

Questo annuncio contiene dichiarazioni previsionali formulate ai sensi delle disposizioni di salvaguardia del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Queste dichiarazioni previsionali possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la futura crescita nazionale e internazionale di Skechers, i risultati finanziari e le operazioni, comprese le vendite nette e gli utili previsti, lo sviluppo di nuovi prodotti, la futura domanda per i suoi prodotti, l’espansione pianificata a livello nazionale e internazionale, l’apertura di nuovi negozi e ulteriori spese, nonché le iniziative pubblicitarie e di marketing. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall’uso di un linguaggio orientato al futuro, come “credere”, “anticipare”, “aspettarsi”, “stimare”, “intendere”, “pianificare”, “progettare”, “volere”, “potrebbe”, “può”, “potrebbe” o qualsiasi variazione di tali termini con significati simili. Qualsiasi di queste dichiarazioni è soggetta a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo significativo da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali. I fattori che potrebbero causare o contribuire a tali differenze includono l’interruzione delle attività e delle operazioni dovuta alla pandemia di COVID-19; ritardi o interruzioni nella nostra catena di approvvigionamento; condizioni economiche, politiche e di mercato internazionali, compresi gli effetti dell’inflazione, delle tariffe e delle fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere in tutto il mondo, le difficoltà del mercato retail negli Stati Uniti e l’impatto di guerre, atti di guerra e altri conflitti in tutto il mondo; la gestione, il mantenimento e la previsione dei costi e dei livelli di inventario adeguati; la perdita di clienti importanti; la diminuzione della domanda da parte dei rivenditori del settore e la cancellazione di ordini a causa della scarsa popolarità di determinati design e/o categorie di prodotti; il mantenimento dell’immagine del marchio e l’intensa concorrenza tra i venditori di calzature per i consumatori, in particolare nel mercato altamente competitivo delle calzature sportive; la capacità di anticipare, identificare, interpretare o prevedere i cambiamenti nelle tendenze della moda, la domanda dei consumatori per i prodotti e i vari fattori di mercato sopra descritti; i livelli di vendita durante le stagioni primaverili, il ritorno a scuola e le festività; e altri fattori menzionati o incorporati per riferimento nel rapporto annuale di Skechers sul Modulo 10-K per l'anno concluso il 31 dicembre 2024 e nei suoi rapporti trimestrali sul Modulo 10-Q nel 2025. Considerando questi e altri fattori di rischio associati alla pandemia di COVID-19, la natura dinamica di tali circostanze significa che le dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero cambiare in qualsiasi momento e, di conseguenza, i risultati effettivi potrebbero differire in modo significativo da quelli previsti dalle dichiarazioni previsionali. I rischi qui menzionati non sono esaustivi. Skechers opera in un ambiente altamente competitivo e in rapida evoluzione. Nuovi rischi emergono di tanto in tanto e non possiamo prevedere tutti questi fattori di rischio, né possiamo valutarne l’impatto sulla nostra attività o la misura in cui uno o più fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale. Alla luce di questi rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali come previsione dei risultati effettivi. Inoltre, i risultati riportati non devono essere considerati un’indicazione della performance futura.