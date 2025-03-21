AMTD再推新片《獵金遊戲》

巴黎、紐約和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 尚乘集團（AMTD Group Inc.，簡稱「AMTD」或「集團」）與集團子公司、尚乘數科（AMTD Digital）旗下的World Media and Entertainment Universal Inc.（簡稱「WME」）共同宣佈，繼《破·地獄》大獲成功後，AMTD的另一部新片《獵金遊戲》定於5月1日在中國公映。

該片由邱禮濤導演，劉德華、歐豪領銜主演，倪妮特別演出。片中劉德華飾演金融大師，堪稱業界最強預言家，而歐豪則飾演劉德華的徒弟。

AMTD與寰宇娛樂有限公司、天津貓眼微影文化傳媒有限公司和廣州市英明文化傳播有限公司共同擔任該片的出品公司，尚乘國際和尚乘數科的創始人蔡志堅博士同時擔任該片的出品人和監製。

這是AMTD第四次作為電影出品公司與國際巨星劉德華先生合作。此前的合作均大獲成功，《拆彈專家2》、《莫斯科行動》和《金手指》分別收穫了13.14億、6.64億和5.74億元人民幣的票房。

AMTD和WME主席 Feridun Hamdullahpur博士評論道：「我們很高興能與劉德華先生及一眾才華橫溢的主創團隊在《獵金遊戲》中開啟又一次創意之旅。這部電影體現了我們對於製作優質娛樂作品的承諾，我們期待觀眾對這一部電影給予熱烈的回應。」

關於尚乘集團（AMTD Group）

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體文化、教育、地產投資與管理。

關於尚乘國際（AMTD IDEA Group）

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，致力於為企業和投資者搭建與全球市場之間的橋樑。其綜合一站式的業務和數字解決方案平臺可滿足不同客戶在生命週期各個階段多樣化且互聯的業務需求、數字化需求。尚乘國際擁有得天獨厚的優勢，在客戶、商業夥伴、被投資公司和投資人之間積極扮演超級聯絡人的角色，連接東西方。如欲瞭解更多資訊，請訪問www.amtdinc.com，或在X（之前稱為「Twitter」）上關注我們：@AMTDGroup。

關於尚乘數科（AMTD Digital Inc.）

尚乘數科（纽交所：HKD）是總部位於法國的綜合性數字解決方案平臺。其一站式數字解決方案平臺覆蓋四大業務板塊，包括數字媒體、內容&營銷、數字投資，以及酒店與VIP服務。如欲查看AMTD Digital的公告，請訪問https://ir.amtdigital.net/investor-news 。

關於World Media and Entertainment

World Media and Entertainment是由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）和尚乘數科（紐交所：HKD）共同成立，專注於多媒體、娛樂及文化事務的全球戰略佈局與發展。WME旗下擁有《L’Officiel》、《The Art Newspaper》、電影及娛樂項目等，形成了一個多元化的全球媒體娛樂和優質地產的商業組合。

安全港聲明

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