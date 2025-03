Parse Biosciences erweitert globale Reichweite durch South Australian Genomics Centre als Certified Service Provider

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, der führende Anbieter von zugänglicher und skalierbarer Einzelzellsequenzierung, freut sich, das South Australian Genomics Centre (SAGC) als neuestes Mitglied seines Certified Service Provider (CSP)-Programms willkommen heißen zu dürfen. Als zertifizierter Anbieter erweitert das SAGC den Zugang zur bahnbrechenden Einzelzelltechnologie von Parse und stattet Forscher in ganz Australien und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum mit den Tools und dem Fachwissen aus, um die Forschung in großem Maßstab zu beschleunigen.

Das im Jahr 2024 eingeführte CSP-Programm von Parse wurde ins Leben gerufen, um Forscher mit vertrauenswürdigen Dienstleistern für das Outsourcing von Einzelzellprojekten zu verbinden, die von kleinen Sondierungsstudien bis hin zu Routineanalysen mit hohem Durchsatz reichen. Im Rahmen des Programms wird sichergestellt, dass sich die Anbieter an strenge Standards halten und hochwertige, skalierbare Lösungen liefern, die die wissenschaftliche Forschung vorantreiben.

„Wir freuen uns, als erstes Genomforschungszentrum in Australasien mit Parse Biosciences als Certified Service Provider in Partnerschaft zu gehen. Die Einzelzelltechnologie des Unternehmens hat sich aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Probenfixierung und Kosteneffizienz in der australischen Forschungsgemeinschaft schnell durchgesetzt“, so Dr. Sen Wang, SAGC Centre Manager.

„Die Ausweitung unseres Certified Service Provider-Programms ist der Schlüssel, um Forschern einen zuverlässigen Zugang zu qualitativ hochwertigen Lösungen für die Einzelzellsequenzierung zu ermöglichen“, sagte Alex Rosenberg, CEO und Mitbegründer von Parse Biosciences. „Mit dem Beitritt des SAGC zum Programm haben Wissenschaftler nun einen weiteren vertrauenswürdigen Partner, der in der Lage ist, Projekte aller Größenordnungen mit der nötigen Skalierbarkeit und Präzision zu unterstützen, um Entdeckungen voranzutreiben.“

Über das South Australian Genomics Centre (SAGC)

Das SAGC hat seinen Sitz in Adelaide, Südaustralien, und unterhält Labore sowohl im South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) als auch an der Flinders University. Das SAGC ist NATA-akkreditiert und bietet eine breite Palette an Genomik- und Bioinformatik-Dienstleistungen (z. B. RNA, WGS, WES, Epigenomik, Metagenomik, Einzelzellen- und räumliche Analyse). Das SAGC unterstützt alle Bereiche der Genomik (Tier-, Pflanzen-, Umwelt-, Mikroben- und Humangenomik) und Kunden aus dem akademischen Bereich, dem Gesundheitswesen und der Industrie.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sa-genomics.com.au/

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit beispielloser Einfachheit. Die innovativen Lösungen des Unternehmens bringen bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration und Stammzelltherapie hervor.

Aufbauend auf einer an der University of Washington entwickelten transformativen Technologie hat Parse Biosciences mehr als 100 Millionen US-Dollar beschafft und wird von über 2.500 Laboren weltweit genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und die fortschrittliche Datenanalyselösung Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor Kurzem eine 34.000 Quadratfuß umfassende Anlage mit hochmodernen Laboren eingeweiht hat, um den Fortschritt in der globalen Forschung zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.