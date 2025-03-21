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Parse Biosciences擴大全球影響力，南澳洲基因組學中心成為其認證服務提供者

南澳洲基因組學中心加入Parse的網路，以滿足澳洲對高品質單細胞解決方案與日俱增的需求

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴充且易取得的單細胞定序領域的領導者Parse Biosciences欣然歡迎南澳洲基因組學中心(SAGC)成為其認證服務提供者(CSP)計畫的最新成員。身為認證服務提供者，SAGC擴大了對Parse開創性單細胞技術的可及性，為澳洲乃至更廣泛的亞太地區的研究人員提供工具和專業知識，以大規模加快科學發現。

Parse的CSP計畫於2024年推出，旨在將研究人員與值得信賴的服務提供者連結起來，以便外包單細胞專案，專案範圍涵蓋小規模的探索性研究和高通量的傳統分析。透過維持嚴格的標準，該計畫確保服務提供者能夠提供高品質、可擴充的解決方案，推動科學發現向前發展。

SAGC中心經理Sen Wang博士表示：「我們很高興成為澳大拉西亞地區第一家與Parse Biosciences合作並成為其認證服務提供者的基因組學中心。他們的單細胞技術因其可擴充性、樣本固定能力和成本效益，在澳洲研究界迅速獲得了肯定。」

Parse Biosciences執行長兼共同創辦人Alex Rosenberg表示：「擴大我們的認證服務提供者計畫是確保研究人員能夠可靠地獲得高品質單細胞定序解決方案的關鍵。隨著SAGC加入該計畫，科學家們現在又有了一個值得信賴的合作夥伴，能夠以推動科學發現所需的可擴充性和精確度來支援各種規模的專案。」

關於南澳洲基因組學中心(SAGC)

SAGC位於南澳洲阿德萊德，在南澳洲健康與醫學研究所(SAHMRI)和弗林德斯大學(Flinders University)均設有實驗室。SAGC已通過澳洲國家檢測機構協會(NATA)認證，提供廣泛的基因組學和生物資訊學服務，例如RNA定序、全基因組定序、全外顯子組定序、表觀基因組學、宏基因組學、單細胞定序和空間定序。SAGC支援基因組學的所有領域（動物、植物、環境、微生物和人類），客戶遍及學術界、醫療保健產業和工業界。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://sa-genomics.com.au/

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，致力於加快人類健康和科學研究的發展。透過使研究人員能夠以前所未見的規模和簡便性進行單細胞定序，Parse的創新解決方案正在推動癌症治療、組織修復、幹細胞治療等領域的突破。

在華盛頓大學開發的變革性技術基礎上，Parse Biosciences已籌集超過1億美元的資金，並被全球2500多個實驗室使用。其不斷擴充的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select以及用於先進資料分析的Trailmaker。

Parse Biosciences總部位於西雅圖充滿活力的南湖聯合區，最近啟用了一個占地34,000平方英尺的設施，其中配備了最先進的實驗室，以支援其推動全球研究發展的使命。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

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