Mercans s'associe à Deloitte pour construire un cadre de gestion de la qualité et des risques de premier ordre

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Mercans, un leader mondial en matière de solutions de paie et de conformité, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec Deloitte, l'une des principales entreprises de services professionnels au monde. Cette collaboration vise à développer et mettre en œuvre un cadre de gestion de la qualité et des risques de premier ordre.

En tant qu'entreprise qui place la conformité au cœur de toutes ses activités, Mercans continue d'investir dans des systèmes de classe mondiale qui dépassent les normes internationales et anticipent les réglementations en constante évolution. Cette collaboration avec Deloitte marque une étape importante qui vise à renforcer ses contrôles internes, sa gouvernance et son assurance qualité, garantissant ainsi que ses clients peuvent toujours compter sur des solutions sécurisées, conformes et prêtes pour l'avenir.

« La conformité représente un secteur en constante évolution, et nous croyons en la nécessité d'être toujours avant-gardistes. En unissant nos forces avec Deloitte, nous ne faisons pas que renforcer notre engagement envers l'excellence, nous établissons également de nouvelles références pour l'industrie », a déclaré Tatjana Domovits, PDG de Mercans. « Ce partenariat garantit que nos clients peuvent continuer à avoir confiance en notre capacité à fournir des solutions de paie et de RH fluides et entièrement conformes partout dans le monde ».

Points clés de l'initiative :

Développer un cadre de gestion de la qualité et des risques de classe mondiale, personnalisé pour les opérations de paie et de conformité mondiales.

Renforcer le Conseil de la Conformité et de la Qualité de Mercans, intégrant la gestion proactive des risques et l'amélioration continue des opérations quotidiennes.

Améliorer les technologies, les processus et les contrôles internes, alignés sur les toutes dernières normes internationales et les expectations réglementaires.

Grâce à cette initiative, Mercans envisage de construire une infrastructure de conformité qui résiste à l'épreuve du temps, agile, résiliente et pleinement alignée sur l'environnement réglementaire mondial dynamique.

« C'est plus qu'une initiative de conformité, il s'agit de créer une valeur durable pour nos clients et de relever les expectations en matière de gestion de la qualité et des risques dans l'industrie », a ajouté Domovits.

À propos de Mercans

Mercans est un leader mondial en matière de technologie de paie, de conformité et de services de conseil en RH. Avec un accent inébranlable sur l'innovation et la satisfaction client, Mercans aide les entreprises de toutes tailles à naviguer dans les complexités de la gestion de la main-d'œuvre mondiale.

