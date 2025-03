Xsolla et Ukie annoncent un partenariat à la GDC 2025 pour autonomiser les développeurs de jeux au Royaume-Uni et dans toute la région EMEA

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, le chef de file mondial des solutions commerciales pour les jeux vidéo, est fier de s’associer à UK Interactive Entertainment (Ukie), l’organisme commercial du Royaume-Uni. Cette collaboration stratégique désigne Xsolla comme partenaire officiel de monétisation et sponsor de programmation exclusif d'Ukie, renforçant ainsi son engagement à fournir aux développeurs de jeux les outils, services et solutions nécessaires pour réussir sur le marché du jeu en évolution rapide d'aujourd'hui.

L’objectif principal de ce partenariat est de créer une nouvelle collaboration qui propose un programme exclusif mettant en valeur les atouts et les capacités uniques de Xsolla en matière de monétisation et de commercialisation de jeux. En mettant l'accent sur l'excellence commerciale, le partenariat vise à transformer le succès à long terme de l'industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni, en favorisant la croissance durable et l'innovation. En outre, la collaboration vise à renforcer la confiance entre les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les principales parties prenantes, démontrant ainsi le potentiel du Royaume-Uni en tant que leader mondial dans le secteur des jeux vidéo.

Pour atteindre ces objectifs, Xsolla et Ukie mettront en œuvre une série d'activations ciblées à travers le Royaume-Uni pour soutenir et autonomiser directement les développeurs de jeux. Une initiative clé prendra la forme d'un programme d’activations à l’échelle du Royaume-Uni, y compris des ateliers sur mesure organisés dans le cadre des nouvelles Supercharged Sessions d’Ukie. Dans le cadre de cet effort, Ukie gérera et animera deux ateliers sur mesure pour Xsolla dans deux hubs gaming différents à travers le Royaume-Uni, dotant les développeurs des connaissances et des outils nécessaires pour maximiser le succès commercial.

Outre les initiatives basées au Royaume-Uni, le partenariat comprendra une activation stratégique à la Gamescom, l’un des plus grands rendez-vous gaming au monde. Cette participation permettra de présenter les solutions de pointe de Xsolla, approfondira les connexions internationales et renforcera la position du Royaume-Uni en tant que leader mondial du développement de jeux. Tout au long de l'année, Xsolla et Ukie étudieront d'autres possibilités de soutenir l'industrie du jeu au Royaume-Uni grâce à des activations supplémentaires et à des engagements avec les communautés.

« Nous sommes ravis de nous associer à Ukie, un acteur de premier plan dans l'industrie du jeu au Royaume-Uni », déclare Chris Meredith, vice-président principal du développement commercial - EMEA chez Xsolla. « Cette collaboration nous permet d’aider les développeurs basés au Royaume-Uni à débloquer de nouvelles opportunités de revenus et à rationaliser le processus de monétisation. Chez Xsolla, nous nous engageons à fournir une expérience fluide et évolutive aux développeurs, et travailler avec Ukie nous permet d’étendre notre soutien à une communauté dynamique de professionnels du jeu. »

Nick Poole, PDG d'Ukie, ajoute : « Ce partenariat avec Xsolla est une évolution prometteuse pour nos membres. Alors que l'écosystème du gaming continue d'évoluer, les développeurs doivent avoir accès aux meilleurs outils pour soutenir leur croissance financière. Grâce à l’expertise de Xsolla en matière de monétisation et de solutions de paiement mondiales, les membres d’Ukie ont toutes les cartes en main pour prospérer sur les marchés nationaux et internationaux ».

« En 2025, nous recherchons des partenaires du secteur pour collaborer et aider à nouer des liens avec des développeurs de jeux vidéo de toutes tailles et de toutes les régions du monde afin de fournir des solutions de distribution, de monétisation et de paiement pour aider les développeurs à créer une activité gaming prospère », Berkley Egenes, responsable du marketing et de la croissance chez Xsolla. « Nous restons déterminés à fournir un accès à l’industrie du jeu vidéo et à réunir les opportunités qui s’offrent à elle. Nous nous réjouissons à la perspective de nouer des relations pérennes avec Ukie et ses sociétés et particuliers membres au Royaume-Uni et au-delà. »

Grâce à cette collaboration et à ce partenariat, Ukie et Xsolla créeront une programmation personnalisée, des événements et des opportunités pour les développeurs de jeux afin de partager les défis et les opportunités auxquels ils sont confrontés dans l'industrie croissante du jeu vidéo. Un calendrier complet des activités sera partagé par Ukie et Xsolla en 2025 et au-delà, leur mission étant de rassembler les opportunités pour l'industrie du jeu et de stimuler la croissance des entreprises de jeux au Royaume-Uni et en Europe.

À propos de Xsolla

Xsolla est un chef de file mondial du commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur plusieurs plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l’échelle mondiale afin d’aider ses partenaires à atteindre plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. La société est basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, et dispose de bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal et dans des villes du monde entier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos d'Ukie

Ukie (UK Interactive Entertainment) est l’organisme commercial de l’industrie des jeux et du divertissement interactif au Royaume-Uni, qui représente les développeurs, les éditeurs, les sociétés de services et les organisations d'e-sport dans l’ensemble du secteur. Représentant plus de 700 entreprises de jeux, Ukie a pour mission de stimuler la croissance et le succès de l’industrie du gaming au Royaume-Uni en soutenant sa contribution à la culture, à la société et à l’économie sur la scène mondiale.

Ukie autonomise les talents en soutenant le développement des compétences, l'éducation et les parcours professionnels pour concrétiser leur potentiel. La société dynamise l'industrie en stimulant la croissance, l'innovation et la durabilité dans l'ensemble du secteur. Ukie soutient les jeux en promouvant leur valeur culturelle et économique, aussi bien au niveau national qu'international. Grâce à des initiatives telles que Raise The Game, Digital Schoolhouse et Ask About Games, Ukie s'assure que chacun bénéficie du pouvoir social, culturel et éducatif des jeux vidéo et du divertissement interactif.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter ukie.org.uk.

